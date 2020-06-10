Mazhar Alanson Özkan Uğur’un sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

10 Haziran 2020 Çarşamba, 11:00

MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, geçtiğimiz günlerde ikinci kez kanser tedavisi görmeye başladı. Mazhar Alanson, yakın arkadaşı Uğur’un sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

“ÖZKAN DUALARINIZLA İYİYE GİDİYOR”

Özkan Uğur ve Fuat Güner ile çekilen eski bir karesini yayınlayan Alanson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

Biz hem birbirimizi, hem sizi özledik. Yeni şarkılar ekliyoruz. İnşallah uzun bir konser olacak, MFÖ’ye doyacaksınız. Bu arada Özkan dualarınızla iyiye gidiyor. Hepinize MFÖ’den sevgiler.

Geçtiğimiz günlerde 66 yaşındaki Özkan Uğur’un hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

“MAALESEF BENİ YİNE ÖLDÜRDÜLER”

Bu iddiaya yaptığı paylaşımla yanıt veren Uğur, “Sosyal medyada yalan bir haber dolaşıyor. Maalesef beni yine öldürdüler. Allah’a şükürler olsun yaşıyorum, iyiyim. Sevgiler” ifadelerini kullanmıştı.

“GÜZEL SAĞLIKLI GÜNLERDE BİRLİKTE OLACAĞIZ”

Uğur, geçtiğimiz günlerde sağlık durumuyla ilgili şunları söylemişti:

Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Tedavi sürecim olumlu gidiyor. Güzel, sağlıklı günlerde birlikte olacağız inşallah. Sevgilerimle…

Öte yandan Mazhar Alanson ve Fuat Güner, geçtiğimiz aylarda İstanbul Valiliği’nin düzenlediği, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak amacıyla bir konser vermişti.

Gözler MFÖ’nin diğer bir ismi olan Özkan Uğur’u aramıştı. Fuat Güner, yaptığı açıklamada Özkan Uğur’un kanser tedavisi gördüğünden dolayı yanlarında olamadığını söylemişti.

Uğur, 2013 yılında lenfomaya yakalanmış ve gördüğü tedavi sonrası hastalığı yenmişti.







