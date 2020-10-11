Mazi kalbinde bir yara değil artık
50 yıllık açılmamış sandıkta tesadüfen bulunan besteci Necip Celal Andel’in notaları 2009’da stüdyo kaydı yapılmasından sonra 11 yıllık bir çalışmayla CD haline geldi ve raflara çıktı.
Radyonun düğmesi açıldığında az cızırtılı bir ses yükselirdi: “Mazi kalbimde bir yaradır!” Tangonun Arjantin’den çıkıp dünyaya ve ülkemize de geldiği, en çok dinlendiği zamanlar. İlk Türk tangosunu besteleyen Necip Celal Andel’in unutulmaz eseri “Mazi Kalbimde Bir Yaradır”! Bestecinin, klasik müzik besteleri de vardı ve çalınmıştı. Ancak bazıları 50 yıldır açılmamış bir sandıkta tesadüfen bulundu.
Yayımlanmış tangoları dışında keman ve viyolonsel konçertolarının el yazması notalarının da bulunduğu sandık bestecinin kız kardeşi Belkıs Özdoğan’ın torunu Nisan Özdoğan Aşkın tarafından açılarak titizlikle tarandı ve ortaya çıkan notalar Cihat Aşkın tarafından projelendirilerek değerlendirildi.
Keman konçertosu Tolga Gülen tarafından, viyolonsel konçertosu ise Tolga Zafer Özdemir tarafından yeniden orkestrasyona tabi tutulan eserler ilk kez 2009 yılında Eskişehir’de seslendirilmişti. Viyolonsel konçertosunu Rahşan Apay, Keman konçertosunu ise Cihat Aşkın seslendirmiş ve Anadolu Senfoni Orkestrası, Burak Tüzün tarafından yönetilmişti. Aynı zamanda stüdyo kaydı da yapılan eserlerin ortaya çıkması ise uzun süren bir çalışma sonucu tamamlandı ve kayıtlar 9 Ekim günü raflarda yerini aldı. Yani sandıkta 50 yıl bekleyen eserler, seslendirilmelerinden sonra da raflara çıkmak için 11 yıl beklemek zorunda kaldı!
ÖNEMİ BÜYÜK
Kalan Müzik tarafından basılan CD, Hasan Saltık’ın prodüktörlüğünde yayımlandı. Cumhuriyet tarihinin ilk keman ve viyolonsel konçertolarından olma özelliğini taşıyan eserler müzik tarihimiz açısından da önemli. Makamsal müzik ile çoksesli yazıyı birleştiren besteci Necip Celal Andel, özellikle viyolonsel konçertosunda bu öğeleri sıkça kullanmış ve eseri devrin en ünlü viyolonsel virtüözlerinden Gaspar Cassado’ya ithaf etmişti. Bu uzun bekleyişten sonra müzikseverlerle kavuşacak besteler, bestecinin de kalbinde yara olmaktan çıkacak böylece!
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