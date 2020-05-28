Mbappe olmadı, Pogba'yı alalım
Bozulan futbol ekonomisi yüzünden Mbappe transferini erteleyen Real Madrid, daha önce birçok kez adının anıldığı Paul Pogba için Manchester United'a 4 futbolcu önerdi!
İspanya La Liga ekibi Real Madrid, Manchester United’da bu sezon sakatlığı nedeniyle 39 karşılaşma kaçırıp son maçına ise Aralık’ta çıkan Paul Pogba için dört futbolcusunu vereceği bir takas önerdi
İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; Zidane, Dünya Kupası kazanan vatandaşını kadroya katmak istiyor. İspanyol devi, Pogba için Manchester United’a James Rodriguez, Martin Odegaard, Lucas Vazquez ve Brahim Diaz’ı önerdi. Ancak haberde United’ın futbolcuyu satmayı düşünmediğini belirtildi.
AYLARDIR FORMA GİYMEDİ!
Son 90 dakikalık maçına Eylül’de çıkan ve ardından Aralık ayında oynadığı iki maçta 71 dakika forma giyen Pogba’nın futbola verilen arada iyileşmesi ve kondisyonunu yükseltmesi nedeniyle Kırmızı Şeytanlar’ın menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Paul Pogba’yı Bruno Fernandes ile orta sahada birlikte kullanmak istiyor.
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