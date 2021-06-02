Mbwana Samatta eski takımına geri dönmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu
Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan transfer ettiği Tanzanyalı futbolcu Mbwana Samatta, JAYM-Sport'a açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla renklerine bağladığı ve yeni sezonda elden çıkarmak istediği Tanzanyalı oyuncu Mbwana Samatta açıklamalarda bulundu.
Aston Villa'ya transferinin ardından istenilen etkiyi yaratamayan oyuncunun Fenerbahçe'ye kiralanmasının ardından Tanzanyalı birçok futbolsever de Aston Villa'nın Instagram hesabını takipten çıkmıştı. Yaşanan bu olaya değinen Samatta, geri dönmesi durumunda nasıl bir karşılama yapılacağından emin olmadığını belirtti.
"NEFRET Mİ EDERLER BİLMİYORUM"
JAYM-Sport'a konuşan Samatta'ya geri dönüşü sorulurken, "Aston Villa'dan ayrıldıktan sonra Tanzanyalı taraftarlar bana karşı nefret ifadeleri kullandılar. Geri dönersem beni nasıl karşılarlar bilemiyorum. Aston Villa da beni kalpten kabul eder mi emin değilim. Ama ben Aston Villa'da kalabileceğimi düşünmüyorum. Birçok Tanzanyalı da kiralık olarak verildiğimde nefret söylemleri kullandı, şimdi döndüğümü görmekten mutlu mu olurlar yoksa benden nefret mi ederler fikrim yok" dedi.
Fenerbahçe'de bu sezon 27 maçta forma giyen Samatta, 5 gol kaydetti.
SAMATTA'NIN KAP AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDEYDİ
"Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın 31.05.2021 tarihine kadar kiralanması ve sözleşme sonunda transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Aston Villa FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak ise sözleşme boyunca 6.000.000 Avro ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarımıza bağlı olarak azami 750.000 Avro bonus bedeli Aston Villa FC Kulübüne ödenecektir."
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