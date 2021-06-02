Trabzonsporlu taraftarların Sörloth girişimi

02 Haziran 2021 Çarşamba, 09:36

Trabzonspor yeni sezon öncesi Gervinho ve Bruno Peres'i renklerine katarken teknik direktör Abdullah Avcı, yayıncı kuruluşta transferle ilgili konuştu.

Avcı, sezon başında Almanya'nın RB Leipzig takımına transfer olan Alexander Sörloth için başkan Ahmet Ağaoğlu'nun çalışmalara devam ettiğini açıkladı.

Trabzonspor taraftarı ise Norveçli oyuncu için harekete geçti. Sörloth'un instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına bordo-mavili taraftarlar Come to Trabzonspor (Trabzonspor'a gel) yorumları yazdı.

Trabzonsporlu taraftarların yaptığı yorumlar akşam saatlerinde 1 milyonu geçti.