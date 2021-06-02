Trabzonsporlu taraftarların Sörloth girişimi
Taraftarlar Alexander Sörloth'u tekrar Trabzonspor'a gelmesi için mesaj yağmuruna tuttu.
Trabzonspor yeni sezon öncesi Gervinho ve Bruno Peres'i renklerine katarken teknik direktör Abdullah Avcı, yayıncı kuruluşta transferle ilgili konuştu.
Avcı, sezon başında Almanya'nın RB Leipzig takımına transfer olan Alexander Sörloth için başkan Ahmet Ağaoğlu'nun çalışmalara devam ettiğini açıkladı.
Trabzonspor taraftarı ise Norveçli oyuncu için harekete geçti. Sörloth'un instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına bordo-mavili taraftarlar Come to Trabzonspor (Trabzonspor'a gel) yorumları yazdı.
Trabzonsporlu taraftarların yaptığı yorumlar akşam saatlerinde 1 milyonu geçti.
Video Haberler
- Beyoğlu'nda can pazarı
- Muharrem İnce’den erken seçim tahmini
- Peş peşe ortaya çıktı! Cep telefonuna kaydettiler
- Eşiyle tartıştı, kayınbiraderinin aracına çarptı
- Cem Yılmaz nafakanın azaltılmasını istedi
- CHP'li Odabaşı'ndan Tevfik Göksu'ya 'Altıyol' yanıtı
- Trafikte skandal görüntüler! O anları kayda aldılar
- Yanan binanın 2. katından böyle atladı
- Film ekibini taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı
- Polise saldıran şüpheli ayağından böyle vuruldu
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan 'parlamenter sistem' açıklaması
- Erdoğan'dan canlı yayın kararı
- Bir imam üzerinden...
- Paranın izini sürdü: Ağar ailesinin diğer işleri
- Kahvecilerden 'normalleşme' tepkisi
- Bakan Gül'den manidar açıklama
- Erdoğan'dan TRT yayınında gazeteciye tepki çeken soru!
- Selvi'nin Erkam Yıldırım 'kulis'i alay konusu oldu
- DSÖ'den Sinovac kararı
- Almanya'da Efes'e ikinci eziyet!