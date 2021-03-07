MEB: Bakan Selçuk, Erdoğan’ı takipten çıkarmadı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca’yı takipten çıkardığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2021 Pazar, 13:51
MEB: Bakan Selçuk, Erdoğan’ı takipten çıkarmadı
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Sosyal medyada paylaşılan bir görselde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı takipten çıkardığı öne sürülmüştü.

Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılan ve yorumlanan iddiaya “Asılsızdır” açıklaması yaparak “Lütfen, Bakanlığımız resmî iletişim kanalları tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar etmeyiniz"  dedi. 


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