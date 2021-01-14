MEB ile protokolleri durdurulan vakıf, MEB kurumunda diplomat adaylarını eğitecek

14 Ocak 2021 Perşembe, 06:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), “gelecekte diplomasi alanında çalışmayı hedefleyen gençlere” diplomat eğitimi vereceğini açıkladı. Kuzey Makedonya’da gerçekleştirilecek eğitimin ödülü ise “Türkiye’de staj imkânı” olarak duyuruldu. Eğitimin, Kuzey Makedonya’daki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Türkiye Maarif Vakfı okulunun kampusunda düzenleneceğinin belirtilmesi dikkat çekti. Bilal Erdoğan’ın YİK üyesi olduğu TÜGVA bünyesinde faaliyet gösteren Genç Diplomat Akademisi, “gelecekte siyaset ve diplomasi alanında çalışmayı hedefleyen gençlere” yönelik programlar düzenliyor.

Programa katılan ve eğitim alanlar, programın sonunda Ankara’da bakanlık ve kurumları ziyaret ediyor. Katılımcılara bu kapsamda sertifika da verilirken programın “imkân ve ödülleri” arasında ise “yurtışında ve yurtiçinde yetkili kurumlarda staj olanağı” yer alıyor. TÜGVA, bu kapsamda, Kuzey Makedonya’da faaliyet gösteren Türk Gençlik Kulubü (TGK) ile birlikte Kuzey Makedonya’daki gençlere diplomasi eğitimi vereceklerini duyurdu. “Kuzey Makedonya genç diplomat adaylarını bekliyor” başlığı ile yapılan duyuruda, programın yalnızca Kuzey Makedonya’da yaşayanlar için olduğu kaydedildi.

TÜRKİYE’DE STAJ VURGUSU

“Alanlarında uzman, profesör, akademisyen, büyükelçi ve bürokratların, iş hayatında karşılaşılabilecek durumlara dair kişisel deneyim ve tecrübelerini paylaşmalarının amaçlandığı” aktarılan programın 6-13 Mart tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi. Duyurunun “ders programı” ve “ödüller” başlıklarında, programa katılanlara “Türkiye’de staj imkânı” sunulacağının vurgulanması dikkat çekti. “Ders programı” başlığı altında “katılanların hem sertifika sahibi olacağı hem de Türkiye’de staj imkânına sahip olacağı” belirtilirken, ödüller başlığında ise “Program sonunda dereceye giren ilk 3 kişiye, ödül olarak Türkiye’de staj imkânı sunulacaktır” denildi.

MEB’E BAĞLI KAMPUSTA OLACAK

Programın Kuzey Makedonya’da Kalkandelen Maarif Okulları kampusunda gerçekleştirileceğinin belirtilmesi de dikkat çekti. Söz konusu okul, yurtdışında FETÖ okullarını devralan ve açtığı okullar ile o ülkenin müfredatı kapsamında eğitim veren MEB’e bağlı faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı’na ait.

DIŞİŞLERİ BAĞLANTISI

Öte yandan, TÜGVA’nın “Genç Diplomat Akademisi”nin, Dışişleri Bakanlığı’na bağlı “Diplomasi Akademisi” ile benzerliği de dikkat çekiyor. Akademi tarafından ilk kez düzenlenen eğitimde, katılımcılar, Dışişleri Bakanlığı, SETA ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı gibi yerleri ziyaret etmiş, Saray’da Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan tarafından karşılanmış ve sertifikaları yine Doğan tarafından verilmişti. Akademinin daha sonraki eğitimlerinde de devlet kurumlarına ziyaretler devam etmişti. Akademinin 2018’deki eğitiminde programı tamamlayanlara ise sertifikalarını Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mesut Özcan sunmuştu.