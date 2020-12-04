MEB, merkezi sınavlarda öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu olduğunu açıkladı

04 Aralık 2020 Cuma, 06:00

Eğitime erişemeyen, erişse de çeşitli nedenlerle uzaktan verilen derslerden verim alamayan öğrencilerin sınav stresi arttı. Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “MEB’in LGS ve YKS’ye girecek öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu olduğuna yönelik açıklaması, -eğer ki öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde ders izleme ve motive etme amacına yönelik değilse- mahkemelik bir açıklamadır” dedi.

Farklı kadelemelerde yaklaşık dört milyon öğrencinin bilgisayar, tablet, TV, internet gibi ihtiyaçları nedeniyle eğitime erişemediğine dikkat çeken Yıldırım şu önerilerde bulundu: “Zaten var olan eğitimde fırsat eşitsizliği pandemi koşullarında uzaktan eğitime geçilmesi ile daha da artmıştır. MEB’in bu süreçte yapacağı en adil ve makul kabul edilebilecek sınav stratejisi; öğrencileri pandemi öncesindeki ders konularından sorumlu tutmak ve sınavlarda bu sınıf düzeyindeki konuları esas almaktır.

PANDEMİ ÖNCESİ KONULAR

Eğitimde her öğrencimize eşit koşullarda imkân sağlanmamış olması sebebiyle EBA ve diğer platformlara girme şansı bulamamış öğrencilere, göremediği dersler yerine pandemi öncesi konulardan soru sorulmalı. Son ders konularından soru sorulması mutlaka gerekiyorsa çocuklara pandemi sürecinde okullarında yapılan sınav sonuçlarından yola çıkılarak kazanımların düşüklüğü dikkate alınarak soru düzeyi oluşturulmalıdır.’’

KAYA: SINAV TARİHİ ERTELENSİN

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, “Bilgisayarı, interneti ve hatta televizyonu olmadığı için uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilerin eğitim hakları ne olacak? Bu çocuklarımızın eğitimde fırsat eşitliği hakkı yok mu sayılacak” diye sordu. Kaya, konunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek “Uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilerin YKS ve LGS’de mağdur olmamaları için düzenleme yapılmalıdır. Aksi halde; zengin ile dar gelirli çocuklarımız arasındaki eğitim makası daha da açılacaktır. Saray iktidarının beceriksizliğinin bedelini çocuklarımız, gençlerimiz geleceğiyle ödeyecektir. Sınav tarihleri ertelensin.’’