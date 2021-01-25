MEB müdürü Adil Gülmez’in Cumhuriyet düşmanı ifadeleri ortaya çıktı

İstanbul Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olarak görev yapan Adil Gülmez’in, Türkiye Cumhuriyeti’ne hakaretlerde bulunduğu yazısı ortaya çıktı.

2017 yılında yayınlanan ve hala yayında olan "Proje Devlet’inden Bağımsız, Milli Devlet’e" başlıklı yazıda, “Bilen bilir, bilmeyen de araştırınca görür. Modern Türkiye, Siyonist ‘Gizli Derin Dünya Devleti’nin bir projesi olarak kuruldu", " Erdoğan’nın Batının en büyük pazarı ve can damarı olan "Eski Türkiye" yerine "Yeni Türkiye"yi kuracağını söylemesi Haçlı zihniyetinin ona savaş ilân etmesinin gerekçesi olduğunu bilmem, bilmeyen var mı? " gibi skandal ifadeler yer aldı.

İşte o yazıdan bazı bölümler:

"Bilen bilir, bilmeyen de araştırınca görür. Modern Türkiye, Siyonist ‘Gizli Derin Dünya Devleti’nin bir projesi olarak kuruldu. Coğrafi konum itibariyle herkesin gözünü diktiği, üzerimizde türlü hesapların döndüğü yüksek stratejik öneme haiz bir mevkide bulunuyoruz. Gâvur da biliyor ki öyle kendi başına bırakılacak bir ülke değiliz. Aldığımız her nefes dahi kontrol ediliyor/edilmeliydi. Öyle de yaptılar. Bizi hiçbir zaman kendi halimize bırakmadılar. Darbe ve ekonomik kriz korkutmalarıyla devamlı kontrol altında tutulduk.Türkiye, 16 Nisan'da “evet” diyerek Batı'nın ‘proje devleti’ olmaktan çıkacak ve "Tam Bağımsız Millî Devlet" olarak millete devredilecek.16 Nisan referandumu bir devrimdir.16 Nisan referandumu Batının 200 yıl uğraşarak kurduğu bu ‘proje devlet’i temelden dönüştüren millî ve yerli bir ‘devrim’ olacak. Haddi zatında Türkiye’nin böyle bir karar alabilmesi yani atacağı adımları kendi milletine sorması/sorabilmesi bile dünya siyaset tarihinde kayda değer bir vakıadır. Dosta güven veren gâvurun da kalbine korku salan bir hadisedir.Eski Türkiye yerini Yeni Türkiye’ye bırakacak…Bilindiği gibi birkaç yıldır günlük hayatımızda çeşitli vesilelerle ‘Yeni Türkiye’ kavramını kullanıyoruz. Artık dilimize yerleşen bu kavramın anlamı 16 Nisan referandumunda resmi bir kimliğe bürünecek. 17 Nisan sabahı üzerinde yaşadığımız bu ülke için ‘Yeni Türkiye’nin doğum tarihi olacak. Erdoğan’nın Batının en büyük pazarı ve can damarı olan "Eski Türkiye" yerine "Yeni Türkiye"yi kuracağını söylemesi Haçlı zihniyetinin ona savaş ilân etmesinin gerekçesi olduğunu bilmem, bilmeyen var mı?ErdoğanofobiBatılı gizli servisler 16 Nisan'a kadar referandum sonucunun Türkiye aleyhine çıkması için korkunç kampanyalar yürütüyorlar. Diplomatik nezaket ve nezahetten yoksun söylem ve fiiliyatla bilinçaltlarındaki İslam ve Türk düşmanlığını izhar etmede hiçbir beis görmüyorlar. İçişlerimize doğrudan müdahil olarak terör örgütlerinegösterdikleri müzaheretin onda birini bile diplomatik misyonumuza göstermiyorlar. Yıllardır içlerinde biriktire biriktire nefret tortusuna dönüştürdükleri haçlı zihniyetini günümüzde Erdoğanofobi ya da İslamofobi şeklinde tebarüz ettiriyorlar. Türkiye tarihinde ilk kez ‘Tam Bağımsız’ bir devlet olma yolunda. 16 Nisan'a kadar tedbiri elden bırakmamalı, bazılarınca aşırı olarak nitelendirilirse de yeterli güvenlik önlemleri alınmalıdır."



