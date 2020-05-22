MEB: Sözleşmeli öğretmenlerin kararnameleri 22 Haziran'da atandıkları illere gönderilecek
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 18 Mart'ta atanan sözleşmeli öğretmenlerin kararnamelerinin 22 Haziran'da atandıkları illere gönderileceğini bildirdi.
MEB Personel Genel Müdürlüğünden yapılan
duyuruya göre, atanan öğretmenlerin kararnameleri,
22 Haziran Pazartesi günü illere gönderilecek.
Göreve 2016'da başlayan ve kadroya geçen öğretmenlerden, 31
Aralık itibarıyla öğretmen kadrosunda 1 yıllık çalışma süresini tamamlayacak
olanlar il içi ve iller arası yer değiştirmelere müracaat edebilecek.
Göreve 2017'de başlayan sözleşmeli öğretmenlerden 1. aşama
başvurularının son günü itibarıyla kadroya geçmiş olanlar ağustosta yapılacak
mazeret atamasına başvurabilecek.
YER DEĞİŞTİRME VE İLK ATAMA TAKVİMLERİ
GÜNCELLENDİ
Bakanlık, koronavirüs salgını sürecinden dolayı daha önce
açıklanan yer değiştirme takvimiyle Haziran 2020 sözleşmeli öğretmen ilk atama
takvimi de güncellendi.
Buna göre, daha önce 8 Eylül'de açıklanacağı duyurulan öğretmen
atama sonuçları 1 Eylül'de açıklanacak.
Sözleşmeli öğretmen kadrosu için ön başvuru ve sözlü sınav
merkezi tercihleri 1-12 Haziran'da alınacak. Adayların sözlü sınava
alınacakları sınav merkezleri 22 Haziran'da ilan edilecek, sözlü sınavlar, 6-25
Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da ilan
edilecek.
Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu
itirazların sonuçları, 10 Ağustos'ta duyurulacak.
Atama tercihleri, 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise
1 Eylül'de açıklanacak.
Öğretmenler il içi isteğe bağlı yer değiştirmeleri için 20-27
Temmuz'da başvuruda bulunacak, atamalar 28 Temmuz'da yapılacak.
İller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı
yer değiştirme işlemleri için ise başvurular 6-10 Ağustos'ta alınacak, atamalar
11 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
Mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri için 12-17 Ağustos'ta
başvuru alınacak, atamalar 24 Ağustos'ta yapılacak.
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