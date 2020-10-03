MEB'den İmam Hatip Liseliler'e kıyak köy okularına zorluk

03 Ekim 2020 Cumartesi, 06:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), okulların açılması ya da kapatılmasında aranan öğrenci sayısında yaptığı değişiklik ile ilkokulların açık kalabilmesi için aranan öğrenci sayısı yükseltilirken, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının açılması için aranan öğrenci sayısı düşürüldü.

MEB’in “Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlkokulların açık kalması için “ulaşım şartlarının elverişsiz olması veya öğrenci velilerinin tamamının taşımalı eğitimi istememeleri ile 1-4. sınıflarda öğrenci sayısının toplamda en az 8 olması ve valilikçe gerekli görülmesi” şartı 10 öğrenciye çekildi.

Ortaokul ve imam hatip ortaokulu açılabilmesi aranan 5. sınıfta en az 20 ya da toplam 40 öğrenci şartı ise 5. sınıfta en az 15 ya da toplam 30 olacak.

‘İDEOLOJİK TERCİH’

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, MEB’in, imam hatip ortaokulu ve liselerinin artırılması yönünde bir okullaşma politikası olduğuna dikkat çekerken, son 1 yılda açılan yeni imam hatip lisesi başına 153, yeni açılan genel lise başına ise 525 öğrenci düştüğüne işaret etti.

Aydoğan, “Bu düzenleme imam hatipleşmenin önünü açacak bir uygulama. Son 17 yılda 20 bine yakın köy okulu kapatıldı. Köy okulları, Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne köyde yaşayan herkes için aydınlanmanın temsili olan kurumlar. Bu nedenle köy okullarının kapatılması ideolojik bir tercih” ifadelerini kullandı. Köy okullarının özellikle salgın sürecinde açılmasının yaşamsal olduğunu çünkü köylerde yaşayan çocukların hızla eğitimden uzaklaştığını söyleyen Aydoğan, “Bu düzenleme, var olan köy okullarının kapatılmasına neden olacak” dedi.