MEB'den liselerde yüz yüze eğitim kararı

19 Şubat 2021 Cuma, 17:04

MEB, 1 Mart’tan itibaren Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Çok Programlı Anadolu liseleri, Güzel Sanatlar liseleri ve Spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanmasına karar verdi.

HAFTADA 24 SAATİ GEÇMEYECEK

Buna göre, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri ile Çok Programlı Anadolu liselerinin alan veya dal derslerinin yüz yüze eğitimlerinde belirlenen çerçeve öğretim programı kullanılacak. Bu kapsamda yer alan derslerin uygulama kazanımları yüz yüze, teorik olan kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla yapılacak şekilde zümre öğretmenler kurulunca planlanacak. Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Çok Programlı Anadolu liseleri, Güzel Sanatlar liseleri ve Spor liselerinin 12. sınıflarında yapılacak yüz yüze eğitim, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklentileri de dikkate alınarak haftada 24 ders saatini geçmeyecek şekilde olacak.

İSTEĞE BAĞLI, DEVAM ZORUNLULUĞU YOK

Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olacak ve devam zorunluluğu aranmayacak. Ancak eğitim kurumunun öğrencilerin okula devamını takip edebilmesi ve bu kapsamda gerekli önlem ve tedbirleri alabilmesi amacıyla yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak olan öğrenciler için velileri tarafından Kovid-19 salgını kapsamında herhangi bir nedenle öğrencisini yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediğine ilişkin talebini bir dilekçe ile eğitim kurumu müdürlüğüne iletmesi gerekiyor. Öte yandan, Mesleki Eğitim Merkezleri’nde, okulda yapılan alan veya dal derslerinin öğretimine uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek.

Güzel Sanatlar liseleri ve Spor liselerinde yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla verilecek ders ve saatlerine, “meslek.eba.gov.tr” internet adresinden ulaşılabiliyor.