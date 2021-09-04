MEB'in bütçesi okulların kapalı olduğu dönemde özel liselere akmış

04 Eylül 2021 Cumartesi, 09:19

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzalı 91 sayfalık raporda, okulların açılacağı 6 Eylül sonrası eğitim planlamaları ile son 6 aylık harcamalar yayımlandı. Merkezi bütçeden eğitime ayrılan 146 milyar 920 milyon liralık bütçenin 67 milyar 891 milyon lirası ocak ve haziran ayları arasında harcanmış. Bütçenin yüzde 46.2'si bitmiş. Geçen yıla oranla yüzde 12.03 artışla bu yıl 7 milyar lira daha fazla para harcanmış.

6 AYDA YARIM MİLYAR

Sözcü gazetesinden Sultan Açar'ın haberine konu ettiği raporda dikkat çeken bölümler oldu.

O bölümler şöyle:

Organize sanayi bölgelerindeki özel meslek liselerine 6 ayda 474 milyon 857 bin lira ödenmiş. Özel okullardaki öğrenciler için devlet son 6 ayda 119 milyon lira eğitime destek ödeneği aktarmış. Yine, özel mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencileri için de 15 milyon lira ödenmiş.

575 OKULUN DURUMU BELİRSİZ

“Dünya Bankası ile imzalanan Okullarda Afet Risk Yönetimi Projesi kapsamında deprem riski yüksek bölgelerde hizmet veren 400 okulun depreme karşı güçlendirilmesi veya yeniden inşası kapsamında 175 okulun risk analizi sonucu belirlendi. İhale çalışmalarına başlandı” denilen raporda, riskli 575 okulun 6 Eylül'de eğitime açılıp-açılmayacağı belirtilmiyor.

BİNLERCE ŞİKAYET VE SORUŞTURMA

Ocak-haziran ayları arasında 182 inceleme, 71 soruşturma, 34 ön inceleme açılıp, 687 kişi hakkında suç duyurusu yapılmış. Öğretmen, öğrenci ve veli 179 bin 599 kişi eğitimle ilgili CİMER'e şikayette bulunmuş. 1720 yeni soruşturma ve 1539 yeni dava açılmış. MEB'e açılan 8 bin 479 adli ve idari dava sürüyor. Bakanlık ilk kez kendisine açılan davaların analizi için çalışma başlatma kararı aldı.