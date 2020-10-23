Meclis Başkanı Mustafa Şentop'dan, Enis Berberoğlu kararı açıklaması

23 Ekim 2020 Cuma, 19:55

AYM'nin Berberoğlu hakkında verdiği yeniden yargılama kararının İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce ”yerindelik denetimi kapsamında kaldığı” gerekçesiyle reddetmesine ilişkin Berberoğlu’nun avukatının İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı başvuruyu karara bağlamıştı. Mahkeme AYM'nin ihlal kararının giderilmesinde yetkinin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde (BAM) olduğunu kaydetti.

NTV'de gündemi değerlendiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Enis Berberoğlu kararı ile ilgili de konuştu.

Şentop, AYM'nin Berberoğlu kararı ile ilgili ''İhlal kararı verdi. AYM'nin kararları bağlayıcıdır. Kesin hükmü kaldırmaz. Karara muhatapları ve ilgili mahkemenin uyması gerekir'' dedi.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ÇATIŞMASI

Sadece Türkiye Azerbaycan'ı haklı görmüyor. Uluslararası toplum ve uluslararası platformlar, Azerbaycan'ın bu konuda haklı olduğunu görüyor. Ermenistan bölgeyi ateş çemberine çevirmeye çalışıyor.