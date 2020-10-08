Meclis 'kısa çalışma'ya geçiyor
TBMM Genel Kurulu'nun, pandemi sürecinde haftada 3 gün yerine 2 gün çalışması önerildi. Öneri AKP ve MHP tarafından kabul gördü.
27'nci Dönem 4'üncü Yasama Yılına başlayan TBMM'de yeni koronavirüs tedbirleri alındı. Buna göre genel kurulun, koronavirüs önlemleri kapsamında haftada 3 gün yerine 2 gün çalışması gündeme geldi.
AKPve MHP'nin, pandemi sürecinde 'kısa çalışma' dönemine onay verdiği, muhalefet partilerinin de 'evet' demesi durumunda Meclis Genel Kurulu'nun önümüzdeki haftadan itibaren salı ve çarşamba günleri çalışacağı belirtildi. Ayrıca yeni dönemde bazen gece yarılarına kadar süren genel kurul mesaisi, artık belli bir saatte tamamlanacak.
Genel Kurul'un çalışma saatlerinin erkene çekilerek en geç 24.00'te kapatılması planlanıyor. Bu dönemde milletvekilleri Meclis'te bulunacak; ancak gerekmedikçe toplu halde Genel Kurul salonunda yer almayacak. Öte yandan özellikle Genel Kurul’un çalıştığı günlerde milletvekillerinin ziyaretçi kabul etmemesi istendi.
Ayrıca pandemi nedeniyle genel kurul toplantı yeter sayası için yoklama yapılmaması da istendi. Milletvekillerinin, seçim bölgelerine yaptıkları ziyaret sonrası Meclis’e gelmeden önce test yaptırmaları da istenecek.
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