Meclis’e yeni binalar yapılacak

Eski binalar kullanışlı olmadığı gerekçesiyle yıkılarak milletvekilleri için yeni bina yapılan TBMM’de inşaat işleri iki yıl daha sürecek.

Mustafa Çakır
23 Ocak 2021 Cumartesi, 03:00
Meclis’e yeni binalar yapılacak
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TBMM, 2021 Yatırım Programı’na göre personel otoparkı üzerine 6 bin 900 metrekare büyüklüğünde hizmet binası yapılacak. Binanın inşaatı gelecek yıl tamamlanacak. Toplam proje tutarı 30 milyon TL olacak. Bu yıl 10 milyon TL yatırım yapılacak. Bunun dışında bakım, onarım, makine, teçhizat ve araçlar için bu yıl 99.2 milyon TL harcama yapılacak. Bilgi sistemleri için de toplam 8.2 milyon TL harcama gerçekleştirilecek. TBMM içinde mevcut kütüphane vardı. Ancak yatırım programında 4 bin metrekare büyüklüğünde TBMM Kütüphane Binası için de kaynak ayrıldı. İki yılda tamamlanacak binanın maliyeti 21.3 milyon TL olacak. Bu yıl kütüphane binası için 11 milyon TL harcama yapılacak. Bu arada TBMM’ye 5 bin 742 metrekare büyüklüğünde kreş binası yapımı da bu yıl tamamlanacak. Kreş binasının toplam maliyeti de 27 milyon TL olacak. Bütçe Yasası’na göre TBMM’nin bu yılki toplam bütçesi ise 1.8 milyar TL.  



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