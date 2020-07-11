Meclis'te 'derin devlet' kavgası!

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 09:28

Çoklu baro teklifinin ‘derin devlet operasyonu’ olduğu söylemi gerilime neden oldu. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu mecliste yaptığı konuşmada, “Barolar düzenlemesi, derin devlet operasyonudur” dedi.

“FETÖ DARBE YAPMAYA ÇALIŞMAZDI”

Bu sözlere AKP sıralarından tepki geldi. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin söz alarak “AK Parti derin devletin karşısında olmasa, FETÖ darbe yapmaya çalışmazdı” açıklamasında bulundu.

“TÜRKİYE’DE HİÇBİR ZAMAN DERİN DEVLET OLMAMIŞTIR”

TBMM Başkanvekili Celal Adan ise “Türkiye’de hiçbir zaman derin devlet olmamıştır ama devletin içerisinde milletin, devletin adını kirleten hırsız, arsız, darbeci olmuştur” dedi. Adan, şunları söyledi:

“Her zaman, her dönem devletin, milletin adını kirleten bazı insanlar belli yerlere gelebilirler. Türkiye’de hiçbir zaman derin devlet olmamıştır ama devletin içerisinde milletin, devletin adını kirleten hırsız, arsız, darbeci olmuştur. Dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti devletiyle bu anlamsız mücadelelere öncülük yapan hırsız, arsız, bölücü, darbecileri karıştırmamak gerekir. Bugün Türkiye çok zor günlerden geçmektedir, hâlen “derin devlet” “şu devlet” değil.. Libya’da, Suriye’de, Irak’ta bir sürü sıkıntıyla uğraşırken bu tartışmayı doğru bulmuyorum.”