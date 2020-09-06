Meclis'te koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden personel sayısı kaç?

06 Eylül 2020 Pazar, 12:06

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde pandeminin Türkiye’de ilk görüldüğü 10 Mart ile 10 Temmuz tarihleri arasında Meclis’te çalışan personelin sağlık durumu hakkında bilgi istedi. Tanrıkulu, 60 yaş ve üstü olan personel sayısının ve psikolojik şikayetle başvuran personel sayısının açıklanmasını istedi.

Tanrıkulu’nun önergesini yanıtlayan Meclis Başkanı Şentop, personelin sağlık şikayetleriyle ilgili ellerinde bilgi bulunmadığını belirterek, “Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında tutulan ve kişisel veri niteliğinde bulunan söz konusu kayıtlara TBMM Başkanlığı tarafından erişilebilmesi mümkün değildir” dedi.

Şentop, 60 yaş üstü olan ya da kronik rahatsızlığı bulunan izinli personel sayısını 401 olarak açıklarken, Meclis’teki koronavirüs vakalarına ilişkin “Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden personel sayısı sıfırdır” ifadelerini kullandı.

CHP’li Tanrıkulu, Şentop’a sorduğu soruların aynısı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a da sordu. Bakan Pekcan, “60 yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunan 35 personelin mevcut olduğu ve mezkûr soru önergesinde bahsi geçen rahatsızlıklar kapsamında 1 personelimiz istirahat raporlu, 3 personelimiz ise ayakta tedavi görmek üzere toplam 4 personelimiz bulunmaktadır. Ayrıca; koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Bakanlığımız personeli bulunmamaktadır” dedi.