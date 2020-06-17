Meclis'te yeni koronavirüs vakası

TBMM basın koridorunda çalışan çay ocağı görevlisi Ş.S.'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Göksel Bozkurt’u durum hakkında bilgilendirdi. TBMM’de çalışan bütün basın mensuplarının TBMM Hastanesi'nde koronavirüs testi yaptırabileceği öğrenildi.

TBMM’de yeni bir koronavirüs vakası daha görüldü. Basın koridorunda çalışan çay ocağı görelisinin rahatsızlanması üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Durumun öğrenilmesi üzerine harekete geçen TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Göksel Bozkurt’u konu hakkında bilgilendirdi. Basın koridorunda görevli bütün basın mensuplarının TBMM Hastanesi'nde koronavirüs testi yaptırabileceği öğrenildi.

Parlamento basın koridoru dezenfekte edilirken, bir hafta boyunca burada görev yapan medya mensupları ile çalışanları için Koronavirüs testi yapılmaya başlandı. Koridorda bulunan salonda basın toplantısı düzenleyen milletvekillerinin de konuyla ilgili olarak bilgilendirildi.

Daha önce de TBMM’deki koronavirüs vakalarının açıklanmasını isteyen HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu’na yanıt veren Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, 11 Haziran günü 9’u Meclis personeli toplam 10 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını, bunlardan 7’sinin tedavisinin tamamlandığını ve 3 kişinin tedavi sürecinin devam ettiğini açıklamıştı.