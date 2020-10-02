Meclis'ten Tuma Çelik kararı

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, oy çokluğu ile bağımsız Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2020 Cuma, 12:13
Meclis'ten Tuma Çelik kararı
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TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

Karar, Genel Kurul'da oylanacak.


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