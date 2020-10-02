Meclis'ten Tuma Çelik kararı
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, oy çokluğu ile bağımsız Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.
Karar, Genel Kurul'da oylanacak.
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