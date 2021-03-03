Medipol Başakşehir, kazanmayı unuttu

03 Mart 2021 Çarşamba, 18:16

Süper Lig’in 28. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında İH Konyaspor’u ağırladı. Karşılıklı gollerle mücadele 1-1 berabere bitti.

İlk yarı 0-0 bitti.

50. dakikada Berkay’ın sol kanattan açtığı ortaya Epureanu iyi yükselip, kafayla vurdu. Top üstten auta çıktı.

56. dakikada Deniz Türüç’ün sağ kanattan açtığı oraya Crivelli kafayla vurdu. Kaleci Eray, ayaklarıyla topu çeldi.

64. dakikada Crivelli’nin göğüs pasını alan Giuliano’nun çektiği şutu kaleci Eray rahat kontrol etti.

71. dakikada Deniz Türüç’ün kullandığı korner atışında Pokck’un kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

79. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Bytygi’nin ortasına arka direkte Cikalleshi kafayla vurdu ve topu ağlara gönderdi. 0-1

85. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Aleksic ceza sahası içine ortaladı. Kale önünde iyi yükselen Demba Ba kafayı vurarak fileleri havalandırdı. 1-1

89. dakikada sol kanatta topla buluşan Hasan Ali’nin ceza sahasına yaptığı ortada Aleksic kafayı vurdu ancak kaleci Eray topu kontrol etmeyi başardı.

90+3. dakikada Giuliano’nun kullandığı serbest vuruşta Juniors Fernandes kafayla savunmanın arkasına aşırttı. Bu noktada topla buluşan Mehmet Topal’ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



Stat: Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Mehmet Cem Satman xx, Serkan Çimen xx

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan x, Ömer Ali x, Ponck x, Epureanu x, Hasan Ali Kaldırım x, Mehmet Topal xx, Mahmut Tekdemir x (Giuliano dk. 36 x), Deniz Türüç x (Demba Ba dk. 72 xx), Berkay Özcan x, Aleksic xx, Crivelli x (J.Fernandes dk. 86 ?)

Yedekler: Ahmet Said, Mert Günok, Cemali Sertel, Uğur Uçar, Ravil Tagir, Tolga Ciğerci, Ndayishimiye

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

İH Konyaspor: Eray xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Abdülkerim Bardakçı xx, Guilherme Sitya xx, Marko Jevtovic xx, İsmael Diomande xx, Sekidika xx (Shengelia dk. 90 ?), Hadziahmetovic x (Deni Milosevic dk. 67 x), Daci xx (Zymer Bytygi dk. 63 x), Cikalleshi xx (Kravets dk. 90 ?)

Yedekler: Erten, Adil Demirbağ, Amar Rahmanovic, Miya, Oğuz Kağan, Musa Çağıran

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Cikalleshi (dk. 79) (Konyaspor), Demba Ba (dk. 85) (M.Başakşehir)

Sarı Kart: Guilherme (Konyaspor)



