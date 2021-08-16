Medipol Başakşehir'de Rafael ile yollar ayrıldı
Medipol Başakşehir'de sağ bek oyuncusu Rafael Pereira ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.
Medipol Başakşehir Kulübü, deneyimli futbolcu Rafael ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.
Turuncu lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Turuncu lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Rafael ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Brezilyalı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Rafael, 2020-2021 sezonunun başında İstanbul ekibine transfer olmuş ve toplamda 28 resmi maçta forma giyerek 1 asiste imza atmıştı.
Teşekkürler Rafael Pereira |— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) August 16, 2021
https://t.co/KPF13qdPEl pic.twitter.com/wcDc6SO9ku
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