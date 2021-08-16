Eski hakem Selçuk Dereli, Adana Demirspor - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 14:23

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Süper Lig'e 26 yıl aradan sonra yükselen Adana Demirspor deplasmanına gitti.

Selçuk Dereli, sarı-lacivertlilerin ligin yeni ekibi Adana Demirspor'u Mesut Özil'in golüyle 1-0 mağlup ettiği maça dair, Cumhuriyet.com.tr'ye önemli değerlendirmelerde bulundu.

Maçı genel hatlarıyla değerlendiren Selçuk Dereli, "Sezonun ilk maçı takımlar açısında çok doğru bir izlenim vermez. İlk haftalar birçok sürprize gebedir. Adana Demirspor'un mücadelesine baktığımda, ilerleyen haftalarda birçok takımın korkulu rüyası olacaktır diye düşünüyorum. İyi oynadılar, iyi mücadele ettiler, gol yollarında şanssızdılar. Fenerbahçe de yakaladığı bir pozisyonu golle değerlendirdi ve bana göre, bu kadar beklenenin altında bir mücadele sergileyen ve eksikleri olan Fenerbahçe'nin, buradan 3 puanı alması çok önemli. Sarı-lacivertliler açısından önemli bir başlangıç. Mevsim itibarıyla çok sıcak bir günde oynandı maç. Çok zor bir atmosfer vardı. Adana Demirspor, Türk futbolunun önemli kulüplerinden biri. Taraftarıyla, potansiyeliyle lige renk katacağı çok belli" açıklamalarını yaptı.

Dereli, Fenerbahçe'nin beklenenin altında kalan performansına dair , "Fenerbahçe'nin orta sahası bu maç itibarıyla en hazır bölgesi gibi görünüyor. Kaleci Altay'ın iyi olduğunu belirtelim. Ama savunma ve hücum hattında sıkıntıların ve eksik oyuncuların olduğu belli. Dolayısıyla ilerleyen haftalar bize çok daha iyi bir görüş alanı verecek." dedi.

Hakem yönetimine ve Adana Demirsporluların penaltı beklediği iki pozisyona da değinen eski hakem Dereli, "Hakem açısından bakarsak, Ali Şansalan mükemmele yakın bir maç yönetti. Tartışmalı iki penaltı pozisyonu var ama ben bu kararları doğru buluyorum. Bu kadar kolay penaltı olmaz. Bunlara penaltı verilecekse, o zaman ceza sahasında yerde kalan herkese penaltı vermek gerekir. Penaltı kararı, oyunun sonucunu etkileyen bir karardır. İlk pozisyonda Fenerbahçeli oyuncu topa müdahale etmek istiyor, ikincisinde de bırakın penaltı vermeyi, Adana Demirsporlu oyuncuya aldatmadan dolayı sarı kart vermek lazım. Aralarında temas yokken kendini yere bırakıyor. O yüzden Şansalan'ın ben her iki takım açısından da doğru bir maç yönettiğini düşünüyorum. Bu kadar açık ve net başarılı bir maç yöneten bir hakemin, böyle bir performanstan sonra eleştirilmesini yadırgıyorum. Bu iş böyle olmaz. Hakem gayet başarılı maç yönetti, kartlarını yerinde kullandı, penaltı pozisyonlarında haklıydı. Hakemin nesini eleştiriyorsunuz? Hakemlere de haksızlık etmeyelim. İnsanlar işine geldikleri gibi bakmamalı. Oyunun kuralı çok net, açık. Duygusal davranmamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de sıklıkla tartışılan hücum hattındaki yetersizlikle ilgili olarak Selçuk Dereli, "Serdar Dursun'a sakatlığından dolayı geçmiş olsun diyelim. Talihsiz bir durum çünkü ligdeki ilk maçında köprücük kemiği kırıldı. Samatta, Fenerbahçe'nin forveti değil. Fenerbahçe'nin aradığı forvet, fark yaratan özelliklere sahip olmalı. Fenerbahçe'nin özellikle hücum bölgesinde bir transfere ihtiyacı var. Ama tabii ekonomik sıkıntılar, önceki yönetimden kalan problemler Ali Koç yönetiminin elini bağlıyor. Bunları aşmaya çalışıyorlar ama kolay değil." diye konuştu.

Dereli, son olarak, hazır olmadığı için eleştirilen Mesut Özil ile ilgili, "Mesut Özil'in hazır olup olmadığına dair net bir fikre ulaşamadık bu maçta. Önümüzdeki haftalarda bu durum netleşecek. Mesut Özil'den beklenen çok daha farklı. Gol atmasına rağmen ben bu maçta net bir fikre ulaşamadım." açıklamasını yaptı.