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Sipahioğlu, "Daha birinci haftadan, malum haysiyetsizler, penaltıyla alakası olmayan pozisyon üzerinden algılara başladı. Zorlu sezonu, Rıdvan Dilmen sezonu gibi algı manşetleri de yakındır.. Uyanık ol Fenerbahçeli ! Yönetimimiz eksikleri transferlerle giderecektir, bize düşen kalkan olmak.." ifadelerini kullandı.