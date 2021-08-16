<p>Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor deplasmanına gitti.</p>
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Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor deplasmanına gitti.

<p>Sarı-lacivertliler, zorlu Adana deplasmanından Mesut Özil'in golüyle 3 puanla ayrıldı.</p>
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Sarı-lacivertliler, zorlu Adana deplasmanından Mesut Özil'in golüyle 3 puanla ayrıldı.

<p>Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Metin Sipahioğlu, Adana Demirsporluların penaltı beklediği ve maçın ardından da çok konuşulan pozisyona dair sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.</p>
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Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Metin Sipahioğlu, Adana Demirsporluların penaltı beklediği ve maçın ardından da çok konuşulan pozisyona dair sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

<p>Sipahioğlu, "Daha birinci haftadan, malum haysiyetsizler, penaltıyla alakası olmayan pozisyon üzerinden algılara başladı. Zorlu sezonu, Rıdvan Dilmen sezonu gibi algı manşetleri de yakındır.. Uyanık ol Fenerbahçeli ! Yönetimimiz eksikleri transferlerle giderecektir, bize düşen kalkan olmak.." ifadelerini kullandı.</p>
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Sipahioğlu, "Daha birinci haftadan, malum haysiyetsizler, penaltıyla alakası olmayan pozisyon üzerinden algılara başladı. Zorlu sezonu, Rıdvan Dilmen sezonu gibi algı manşetleri de yakındır.. Uyanık ol Fenerbahçeli ! Yönetimimiz eksikleri transferlerle giderecektir, bize düşen kalkan olmak.." ifadelerini kullandı.

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