Medya AŞ Genel Müdürlüğü'ne Pınar Türker Fadıllıoğlu atandı

13 Nisan 2021 Salı, 16:23

2019 yılından beri Medya AŞ’nin Genel Müdürlüğünü üstlenen İpek Elif Atayman, İştirakler Koordinasyon Merkezi Basın, Yayın Halkla İlişkiler Koordinatörü görevine getirildi. Medya AŞ Genel Müdürlüğüne Pınar Türker Fadıllıoğlu atandı.

Medya AŞ Genel Müdürü Pınar Türker Fadıllıoğlu

PINAR TÜRKER FADILLIOĞLU KİMDİR?

Pınar Türker Fadıllıoğlu, 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına aynı yıl Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdür Yardımcısı olarak başlayan Fadıllıoğlu, iletişim alanının farklı uzmanlıklarında görev aldı. 23 yıl boyunca birçok görev üstlenen Fadıllıoğlu, sırasıyla Yapı Kredi’de önce Yatırımcı İlişkileri Müdür Yardımcılığı ve devamında Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü, BASF’ta Türkiye & Orta Doğu & Kuzey Afrika İletişim Müdürlüğü, Glaxo Smith Kline’da Kurumsal İletişim & Kurumsal İlişkiler & Etkinlik Yönetimi Direktörlüğü, OMVP Petrol Ofisi’nde Kurumsal İletişim Direktörlüğü ve son olarak 2014’yılından itibaren HSBC’de Kurumsal İletişim Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu Üyeliği yaptı.

İştirakler Koordinasyon Merkezi Basın, Yayın Halkla İlişkiler Koordinatör İpek Elif Atayman

İPEK ELİF ATAYMAN ATAYMAN KİMDİR?

İştirakler Koordinasyon Merkezi Basın, Yayın Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü görevine getirilen İpek Elif Atayman, Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü’nü bitirdi. 1991-1998 yılları arasında çeşitli ulusal kanallarda görsel yönetmen ve muhabir olarak çalıştı. 90’lı yıllarda, televizyon sektöründen ayrılarak Şişli Belediye Başkanlığı’nda Basın Yayın ve Halkla İlişkilerden sorumlu

danışman olarak göreve başladı ve 11 yıl bu görevi sürdürdü. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tamamlayan Atayman, siyasi kişi ve kurumların yanı sıra, çeşitli sektörlerden birçok kurum ve kuruluşta iletişim danışmanlığı ve yönetici olarak görev yaptı. 2010 yılında Marmara Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’nden “Politik Sinema: Costa Gavras” başlıklı çalışmasıyla doktorasını aldı. 2019 yerel seçimlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iletişim ekibinde yer alan Atayman aynı zamanda Basın Konseyi Vakfı Yönetim Kurulu ve Marmara Grubu Vakfı Akademik Konsey üyesidir.