Medya patronu Rupert Murdoch'tan kritik karar: 36 gazeteyi kapatıyor!

28 Mayıs 2020 Perşembe, 13:01

Avustralya'nın en büyük medya gruplarından News Corp Australia, 100'den fazla yerel ve bölgesel gazetesinin basılı hayata veda edeceğini duyurdu. Kapatılan gazetelerin birçoğu yayınlarını dijital ortamda sürdürmeye devam ederken, bazıları tamamıyla kapatılacak.

Şirketin yöneticilerinden Michael Miller yaptığı açıklamada gazetelerinde çalışan tüm gazetecilere teşekkür etti.

The Guardian'ın aktardığına göre, medya grubunun iş gücünün 3'te birini işten çıkaracağı konuşuluyor. Şirketin çalışanlarına direkt bir bilgilendirme yapılmazken, sendikalara sızdırılan bilgilere göre yüzlerce gazeteci işsiz kalabilir.

Medya patronu Rupert Murdoch'un sahibi olduğu 112 gazetenin 36'sı tamamen kapatılırken 76'sı internet ortamında yayın yapmaya devam edecek. Medya grubunun Sidney bölgesindeki 3 gazetesi emlak bölümlerinden yüksek gelir elde ettiği için basılı yayına devam edecek.

MURDOCH KİMDİR?

Ülkesi Avustralya'da gazeteler, dergiler ve televizyonlarla çalışma hayatına başlayan Murdoch, şirketini İngiliz ve Amerikan medyasına doğru genişletmiş ve dünyanın en önemli ve zengin medya patronlarından biri olmuştur.

2011 yılında sahibi olduğu News of the World'un yol açtğı "telekulak skandalı" yüzünden soruşturma geçiren Murdoch, 2012 yılında News International'ın yöneticiliği görevinden istifa etmiştir.

Rupert Murdoch'a ait Fox News Channel, politik açıdan muhafazakar olmasıyla, muhafazakar politikacıları ve görüşleri savunmasıyla eleştirilir.

Haber kanalı 2004 tarihli, yapımı ve yönetimi Robert Greenwald'a ait olan Outfoxed: Rupert Murdoch's War on Journalism adlı belgeselde de ağır eleştirilere uğrar.

Profesör Roy Greenslade'in Guardian Unlimited için yazdığı bir makalede Murdoch'ın medya imparatorluğuna ait 175 gazetenin tamamının, Irak savaşını savunan haberler yaptığına işaret edilir.



