Meghan Markle geleceğin kadın aktivistlerini yüreklendirmek için toplantı düzenledi
Sussex Düşesi Markle, Archewell Vakfı'nı; genç kızlara "geleceğe açılan bir yol çizmelerine yardımcı olmak üzere platformlar, araçlar ve forumlarla" destek olmak için kullanıyor.
İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in torunu Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle, değişim için mücadelede sözlerini söylemeyi sürdürmeye teşvik etmek ve onlara bunu yapacakları bir zemin oluşturmak amacıyla bir grup genç kızla sanal yuvarlak masa toplantısı düzenledi.
Archewell internet sitesine göre
Sussex Düşesi, Girls Inc. ve National Women's Law Center işbirliğiyle öncelikli
olarak beyaz olmayan 13'le 18 yaş arasındaki genç kızlarla konuştu. Sohbet
"Kovid sürecindeki kimlik kaybı ve tecrit de dahil gündelik
zorluklar"dan akıl sağlığı ve ırksal eşitsizlik gibi sorunlara kadar her
şeyi kapsadı.
"Halihazırda kendi
okullarında ve topluluklarında eğitim, sosyal adalet, sağlık ve sıhhat gibi
alanlarda etki yaratmış" genç kızlardan oluşan grupla konuşurken Meghan
katılımcıların gelecek yıl başarılı olmak için ihtiyaç duyduklarına inandıkları
araçların neler olduğunu sordu.
Soruya cevaben "ortak bir
bağ kendini gösterdi" ve genç nesil hedeflerine ulaşmak için
"onaylanma, destek, empati ve kaynak sağlanmasına" ihtiyaç
duyduklarını ifade etti.
Sohbet sırasında düşes, tarihteki
öncü kadınların hikayelerine değinerek ilham kaynağını da paylaştı ve
sonrasında tartışma grubuna hangi kadın karakterlerin "kendilerini
adaletsizlikle mücadele için yüreklendirdiğini" sordu.
Soru bir dizi farklı cevap
alırken Archewell, genç kızların sosyal hak aktivisti Fannie Lou Hamer ve
ABD'deki ilk Güney Asyalı kadınlardan olan ve göçmen haklarını savunmuş Kala
Bagai'nin aralarında bulunduğu isimleri ifade ettiğini belirtti.
Girls Inc.'in başkanı ve CEO'su
Stephanie J. Hull, açıklamasında kuruluşun; düşes, Archewell Vakfı ve National
Women's Law Center'la birlikte yuvarlak masa toplantısına katılmaktan
"onur" duyduğunu söyledi.
Hull sözlerine "Biz kız
çocuklarının doğuştan güçlü ve geleceğimiz için ihtiyaç duyulan liderleri
olduğuna inanıyoruz" diyerek devam etti ve kuruluşun "kız
çocuklarıyla kadınların savunucusu ve destekleyicisi olan düşesle birlikte
olmaktan memnun" olduğunu ekledi.
National Women's Law Center'ın
başkanı ve CEO'su Fatima Goss Graves de farklı bir açıklamada düşese teşekkür
etti ve şunları ekledi:
"Çalışmalarımıza her zaman soruna
yakından tanık olanlar yön veriyor ve bu belki de en çok kız çocuklarına destek
olma çalışmamız için geçerli. Ve onların güvende olmayı, eşitliği, saygınlığı
öğrenme ve bununla yaşama hakları için..."
"Yeniden açılmanın ve pandemiyi
atlatmanın neye benzeyeceğini hayal etmeye başladığımız bu zamanlarda
kültürümüzü, eğitim müfredatımızı, politikalarımızı ve önceliklerimizi yeniden
düşünürken LGBTQ+ gençler ve beyaz olmayan genç kızlar başta olmak üzere genç
kızlarımızın deneyimlerini merkeze alma fırsatını kaçırmamalıyız."
Yuvarlak masa toplantısı Global Citizen'ın Vax Live konseri öncesinde gerçekleşti. İkinci çocuklarını bekleyen Meghan ve Prens Harry'nin katılacağı konser 8 Mayıs'ta "aşı eşitliği üzerine önemli bir mesaj" verecek.
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