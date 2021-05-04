Meghan Markle geleceğin kadın aktivistlerini yüreklendirmek için toplantı düzenledi

04 Mayıs 2021 Salı, 00:00

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in torunu Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle, değişim için mücadelede sözlerini söylemeyi sürdürmeye teşvik etmek ve onlara bunu yapacakları bir zemin oluşturmak amacıyla bir grup genç kızla sanal yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

Archewell internet sitesine göre Sussex Düşesi, Girls Inc. ve National Women's Law Center işbirliğiyle öncelikli olarak beyaz olmayan 13'le 18 yaş arasındaki genç kızlarla konuştu. Sohbet "Kovid sürecindeki kimlik kaybı ve tecrit de dahil gündelik zorluklar"dan akıl sağlığı ve ırksal eşitsizlik gibi sorunlara kadar her şeyi kapsadı.

"Halihazırda kendi okullarında ve topluluklarında eğitim, sosyal adalet, sağlık ve sıhhat gibi alanlarda etki yaratmış" genç kızlardan oluşan grupla konuşurken Meghan katılımcıların gelecek yıl başarılı olmak için ihtiyaç duyduklarına inandıkları araçların neler olduğunu sordu.

Soruya cevaben "ortak bir bağ kendini gösterdi" ve genç nesil hedeflerine ulaşmak için "onaylanma, destek, empati ve kaynak sağlanmasına" ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Sohbet sırasında düşes, tarihteki öncü kadınların hikayelerine değinerek ilham kaynağını da paylaştı ve sonrasında tartışma grubuna hangi kadın karakterlerin "kendilerini adaletsizlikle mücadele için yüreklendirdiğini" sordu.

Soru bir dizi farklı cevap alırken Archewell, genç kızların sosyal hak aktivisti Fannie Lou Hamer ve ABD'deki ilk Güney Asyalı kadınlardan olan ve göçmen haklarını savunmuş Kala Bagai'nin aralarında bulunduğu isimleri ifade ettiğini belirtti.

Girls Inc.'in başkanı ve CEO'su Stephanie J. Hull, açıklamasında kuruluşun; düşes, Archewell Vakfı ve National Women's Law Center'la birlikte yuvarlak masa toplantısına katılmaktan "onur" duyduğunu söyledi.

Hull sözlerine "Biz kız çocuklarının doğuştan güçlü ve geleceğimiz için ihtiyaç duyulan liderleri olduğuna inanıyoruz" diyerek devam etti ve kuruluşun "kız çocuklarıyla kadınların savunucusu ve destekleyicisi olan düşesle birlikte olmaktan memnun" olduğunu ekledi.

National Women's Law Center'ın başkanı ve CEO'su Fatima Goss Graves de farklı bir açıklamada düşese teşekkür etti ve şunları ekledi:

"Çalışmalarımıza her zaman soruna yakından tanık olanlar yön veriyor ve bu belki de en çok kız çocuklarına destek olma çalışmamız için geçerli. Ve onların güvende olmayı, eşitliği, saygınlığı öğrenme ve bununla yaşama hakları için..."

"Yeniden açılmanın ve pandemiyi atlatmanın neye benzeyeceğini hayal etmeye başladığımız bu zamanlarda kültürümüzü, eğitim müfredatımızı, politikalarımızı ve önceliklerimizi yeniden düşünürken LGBTQ+ gençler ve beyaz olmayan genç kızlar başta olmak üzere genç kızlarımızın deneyimlerini merkeze alma fırsatını kaçırmamalıyız."

Yuvarlak masa toplantısı Global Citizen'ın Vax Live konseri öncesinde gerçekleşti. İkinci çocuklarını bekleyen Meghan ve Prens Harry'nin katılacağı konser 8 Mayıs'ta "aşı eşitliği üzerine önemli bir mesaj" verecek.