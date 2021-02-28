Mehmet Ali Erbil açıkladı: Ekranlara geri dönecek mi?

28 Şubat 2021 Pazar, 12:41

İki yıl önce evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu nedeniyle aylarca yoğun bakımda tedavi gördü.

Şimdilerde evinde kalan Erbil, ekranlara geri dönüp dönmeyeceğine ilişkin Posta'ya yeni açıklamalarda bulundu.

"EKRANA DÖNMEK İÇİN HAZIR DEĞİLİM"

Uzun yıllar ekranda program sunuculuğu yapan Erbil, "Ekrana geri dönecek misiniz? sorusuna "Çok teklif de geliyor ama henüz hazır hissetmiyorum. Bakalım, ilerleyen zamanlarda o da olur inşallah" yanıtını verdi.