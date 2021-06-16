Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın cinsel saldırı iddiasına yanıt: Sınırı aştım hata yaptım, bunun karşılığı iftira mı olmalıydı?

16 Haziran 2021 Çarşamba, 10:02

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil hakkında cinsel saldırı suçlamasında bulunmuş, sosyal medyadan Mehmet Ali Erbil'in evdeki hizmetlisine 'tecavüz' ettiğini iddia etmişti.

Sayan, "Tuğba ile evliyken evdeki hizmetli kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var bence işine bak ruhunu arındır" ifadelerini kullanmıştı.

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'ın bu iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

"SINIRI AŞTIM, HATA YAPTIM"

Erbil, Instagram'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ben Mehmet Ali Erbil, hepinizin bildiği tanıdığı. Evet sınırı aştım, hata yaptım, sitem edeyim derken kontrolü kaybettim. Üzgünüm, amacım kimsenin onuruna zarar vermek değildi, hele ki tarih kadar eski bir dosta karşı böyle bir niyetim asla olamaz. Ama sizler şunu da biliyorsunuz ki ben 2 yıldır ölümün kıyısında yaşıyorum; doktorlarım zaten tüm çevremi istemsiz hezeyanlarım olabileceği konusunda uyardılar. Şimdi soruyorum; ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı. Siz de sormadınız mı, madem böyle birşey vardı, niye sustun diye? Her neyse benim alnım ak ve kendi payıma düşeni yaptım. Herkes de kendine yakışanı yapsın..."

NE OLMUŞTU?

Tartışma, Mehmet Ali Erbil'in Tolga Yüce'nin "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar" sözünü Instagram'da paylaşmasıyla başlamıştı.

Instagram hesabından yanıt veren Seda Sayan, sunucu ve oyuncu Erbil'in yıllar önce bir kadına 'tecavüz' ettiğini iddia etmişti. Sayan tecavüz suçlamasında bulunduğu paylaşımında, "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" demişti.

Sayan, "Allah ıslah etsin. Allah müstahakını versin. Keşke başına gelenlerden ders çıkarıp kirli ruhunun temizlenmesi için çaba sarf etseydi. Ama maalesef huylu huyundan vazgeçmiyor" ifadelerini de kullanmıştı.