Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbile'e tecavüz suçlaması
Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil hakkında tecavüz suçlamasında bulundu.
Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil hakkında tecavüz suçlamasında bulundu.
Mehmet Ali Erbil'in Tolga Yüce'nin "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar" sözünü Instagram'da paylaşmasıyla tartışma başladı.
Instagram hesabından yanıt veren Seda Sayan, sunucu ve oyuncu Erbil'in yıllar önce bir kadına tecavüz ettiğini iddia etti. Sayan tecavüz suçlamasında bulunduğu paylaşımında, "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
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