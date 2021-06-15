Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbile'e tecavüz suçlaması

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil hakkında tecavüz suçlamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
15 Haziran 2021 Salı, 21:33
Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbile'e tecavüz suçlaması
Abone Ol google-news

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil hakkında tecavüz suçlamasında bulundu.

Mehmet Ali Erbil'in Tolga Yüce'nin "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar" sözünü Instagram'da paylaşmasıyla tartışma başladı.

Instagram hesabından yanıt veren Seda Sayan, sunucu ve oyuncu Erbil'in yıllar önce bir kadına tecavüz ettiğini iddia etti. Sayan tecavüz suçlamasında bulunduğu paylaşımında, "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler