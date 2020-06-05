Mehmet Aslantuğ Instagram'a katıldı

05 Haziran 2020 Cuma, 12:50

Uzun bir süre sosyal medya platformlarından uzak kalan Mehmet Aslantuğ'un Instagram hesabını eşi Arzum Onan kendi sayfasından duyurdu ve sevenlerinden eşini takip etmelerini istedi.

Mehmet Aslantuğ ise Instagram hesabındaki ilk paylaşımını bir uyarıya ayırmak istedi. "Hazır sayfayı başlatmışken şu borcumuzu da ödeyelim" notunu düştüğü gönderisinde Aslantuğ, kendi adını kullanarak insanları dolandıran sayfalar hakkında sevenlerine dikkatli olmaları çağrısında bulundu.