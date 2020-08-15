Mehmet Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Birkaç kez vurdum

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 12:32

Gaziantep’te önceki gün erkek arkadaşı Mehmet Kaplan’ın Batıkent Mahallesi’nde evine giden Duygu Delen bir süre sonra 4’üncü kat penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Kaplan çıkarıldığı mahkemece, ‘cinsel istismar ve kasten öldürme’ suçlamaları ile tutuklandı.

Delen’in ölümü ile ilgili tutuklanan Mehmet Kaplan’ın emniyette verdiği ifadesinde ise genç kadına birkaç kez vurduğunu söylediği öğrenildi.

Kaplan’ın ifadesinde, “Duygu ile 3,5 ay önce ayrıldık. Daha sonra yine barıştık. Eve gittik, bu sırada telefonumda başka kadınların fotoğrafını gördü. Duygu buna kızdı ve tartışmaya başladık. Sonra tartışma esnasında kendisinin de başka erkek arkadaşları olduğunu söyledi. Benimle evlenmek istiyordu. Ben de ‘bu saatten sonra seninle ilişkim bitmiştir, eğer başka erkeklerle olduysan seninle evlenmem’ diyerek ondan evden gitmesini istedim. Duygu, ‘ben tüm umutlarımı sana bağlamıştım’ diyerek evden gitmek istemedi. Tartıştık, birkaç kez vurdum. Elimi cama vurarak kestim. Elimi yıkamaya gittim. Olay gerçekleşmiş. Olay anını görmedim” dediği öğrenildi.

DUYGU DELEN’İN BABASI: ADALET İSTİYORUM

Duygu Delen’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesine teslim edildi. Asri Mezarlık’ta Delen için cenaze töreni düzenlendi. Kızının cenazesinde konuşan baba Bülent Delen, “Adalet istiyorum. Bir çocuğun ölümü bu şekilde kısa olmuyor. Lütfen adalet istiyorum. Cumhurbaşkanıma yazı yazdım. Benim kızım bu tabutun içinde. Allah rızası için gereken yapılsın” dedi.

Duygu’nun arkadaşları ise söylenilecek çok bir şeylerinin olmadığını ve arkadaşları için gerekenin yapılmasının istediklerini ifade etti.



