Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı öldürüldü
Meksika'da silahlı kişiler tarafından hafta başında evinden kaçırılan Veracruz eyaletine bağlı Jamapa kentinin belediye başkanı Florisel Rios'un cesedi bulundu.
Meksika basınında çıkan habere göre, polis, Rios'un cesedini, eyalete bağlı Medellin de Bravo'daki bir beldede buldu.
Meksika'da Veracruz eyaletine bağlı Jamapa kentinin belediye başkanı Florisel Rios, hafta başında silahlı kişilerce evinden kaçırılmıştı.
Eyalet Valisi Cuitlahuac Garcia, cinayeti kınayarak "Sorumluların bulunması için Eyalet Savcılığından soruşturmaların hızlandırılmasını talep ettik. Bunun cezasız kalmaması ve sorumluların bulunması için bütün süreç ve araştırmalar ayrıntılı şekilde tamamlanacak" dedi.
Meksika'da 2006'dan bu yana 60'tan fazla belediye başkanı, organize suç çeteleri tarafından öldürüldü.
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