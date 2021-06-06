Meksika'da yerel seçimler öncesi belediye başkan adayı öldürüldü
Meksika’da, ülke genelinde düzenlenen yerel seçimlerden önce belediye başkan adayı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Meksika basınında çıkan haberlere göre, Veracruz eyaletinin Cazones de Herrera kenti belediye başkanlığına aday Rene Tovar, kimliği belirsiz kişilerce evinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda, Tovar hayatını kaybetti.
Böylece Meksika’da son 9 ayda öldürülen politikacı sayısı 90'a yükseldi.
Ulusal güvenlik uzmanı Dr. Francisco Jimenez Reynoso, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, bugün yapılan seçimlerin ülke tarihinin en güvensiz seçimleri olduğunu belirterek, "Bunun nedeni suç işleyenlerin cezasız kalmalarıdır, tutuklanmanın, soruşturulmanın ve yargılanmanın onlar için zor olduğunu biliyorlar" dedi.
Öte yandan tarihinin en büyük seçimlerinden birine hazırlanan Meksika, 93 milyon kişinin oy kullanacağı seçimlerde, Federal Hükümet Meclisi üyeleri, 15 eyalet valisi olmak üzere 20 bin 417 yöneticinin belirlenmesi için sandık başına gidiyor.
Meksika Yerel Yönetimler Derneğinin 10 Mart 2021'deki açıklamasına göre, 2006 ila 2020 yıllarında 192 belediye başkanı organize suç örgütlerince öldürülmüştü.
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