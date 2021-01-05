Meksikalı güzellik kraliçesi Ximena Hita, evinde ölü bulundu
Meksika'da Miss Aguascalientes seçilerek 2021 Miss Mexico yarışmacıları arasına katılan Ximena Hita hayatını kaybetti. Genç kadının evinde ölü bulunduğu açıklandı.
Fotoğraf: Twitter (@RedLopezDiaz)
Meksika’da koronavirüs salgını sürecinde paramedik olarak görev yapan 21 yaşındaki güzellik kraliçesi Ximena Hita hayatını kaybetti. Eğitimine devam eden ve hemşire olmaya hazırlanan Hita, evinde ölü bulundu.
Sözcü'nün aktardığına göre, 2019 yılında Miss Aguascalientes seçilen genç kadın, 2021 Miss Mexico yarışmacıları arasında yer alıyordu. Ailesi ve arkadaşlarının kendisinden haber alamaması üzerine polis ve sağlık ekipleri Hita’nın evine gitti.
İçeri giren ekipler genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Polisin yerel basına verdiği ilk bilgilere göre, genç kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Hita’nın ölümüyle ilgili açıklama yapan yarışma orgazinatörleri "Ximena seni her zaman hatırlayacağız. Toplumumuza kattığın sevgi için teşekkürler. Senin mirasını devam ettireceğiz" ifadeleri kullanıldı.
Hita’nın yarışmacıları arasında olduğu Miss Mexico 2021’in 13 Mart’ta düzenlenmesi bekleniyordu.
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