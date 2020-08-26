Melek Mosso'dan yandaş Sabah'ın haberine tepki: "Sanatın gücünü yok sayanlardan korkmuyorum"

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 23:18

Şarkıcı Melek Mosso, yandaş Sabah Gazetesi'nin "Melek Mosso işin suyunu çıkardı! Melek Mosso'nun ağır siyasi göndermeleri konseri yarıda kesti..." haberi hakkında açıklama yaptı. Haberin düzeltilmesini ve kendinden özür dilenmesini bekleyen Mosso, aksi halde hukuki yollara başvuracağını belirtti.

Sabah'ın haberini yalanlayan Melek Mosso'nun açıklaması şöyle:

"22 Ağustos Aqua Florya konserimizde yaşanan can sıkıcı olayı Sabah gazetesinin Günaydın ekinde yalan ve yanlış bir haber olarak yazan Ömer Karahan’ı kınıyorum. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği yüzünden öldürülen kadın arkadaşlarımın ruhuna, her konserimde armağan ettiğim ve “İstanbul sözleşmesi yaşatır” dedikten sonra söylediğim “Keklik gibi” türküsü söylenenin aksine ayakta alkışlanmıştır.

Konserde olan tanıdıkları bu söylemden rahatsız olup, polisi arayıp beni sahneden inmeye zorlamışlardır. Saygımızı hiç bozmadan, polisimize zorluk çıkartmadan sahneden indik ve bunun hakkında olaylar büyümesin diye asla konuşmadık.

Fakat görüyorum ki yanlış yapmışız. Konuyu siyasi bir yöne çekmeye çalışmak manasızdır. Haberi kaldırmanızı ve bir özür yazısı yayınlamanızı istiyorum. Konserin bütün ses kaydı elimizde mevcuttur.

Aksi halde hakkımı mahkemede delillerle arayacağımdan emin olunuz. Her zaman eşitsizliğin karşısında duracağımdan sevenlerim ve dinleyicilerim asla şüphe duymasın. Sizden ricam o günkü geceden(konuşmadan) videosu olan herkes #melekmosso ve #istanbulsözlesmesiyasatır etiketini yazarak paylaşsın lütfen. Müziği kısmaya çalışmak, sanatın eleştirel ve toplumsal gücünü yok saymak sadece büyük bir KORKU sonucu oluşur.''