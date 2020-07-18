Meleke'den alkol eleştirisine 'Güce tapmadım' yanıtı
Başarılı spor yazarı Uğur Meleke’nin sosyal medyada paylaştığı rakılı fotoğrafına yorum yapan bir takipçisine verdiği yanıt gündem oldu. Meleke, "Bu devirde geçer akçe benim yolum değil..." dedi.
Gazeteci Uğur Meleke, kişisel Instagram adresinden paylaştığı içkili fotoğrafa gelen, "Spor medyasında beğenilen birisinin gençlere bu şekilde örnek olmaması lazım" yorumuna, "Çalmadım çırpmadım. Gençler beni örnek almasın zaten, bu devirde geçer akçe benim yolum değil" yanıtını verdi.
Gazeteci Uğur Meleke, kişisel Instagram hesabından içkili bir fotoğraf paylaştı.
Fotoğrafın altına bir kullanıcı, "Spor medyasında beğenilen birisinin gençlere bu şekilde örnek olmaması lazım" yorumunu yaptı.
"1 KURUŞ HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMEDİM"
Uğur Meleke'nin yanıtı ise şöyle oldu:
"Çalmadım çırpmadım. Haksız zenginleşmedim, 1 kuruş haksız kazanç elde etmedim. Bulunduğum konuma torpille gelmedim, stajyer olarak girdiğim sektörde yıllarca editörlük yaptım, sonra yazarlık nasip oldu. Güce tapmadım, güçlü olana yanaşmak suretiyle menfaat elde etmedim. Gençler beni örnek almasın zaten. Bu devirde geçer akçe benim yolum değil."
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