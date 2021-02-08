Saray'a Melih Bulu soruları: "AKP iktidarını göreve çağırıyoruz"
Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Melih Bulu'nun atanması ve yeni fakülteler kurulması kararını Meclis'e taşıyıp konuyla ilgili soru önergesi veren CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Kadrolaşma isteği ve siyasi ihtiras ülkemizin ve üniversitelerimizin yararına değildir. AKP iktidarını sorumluluk duygusuyla göreve çağırıyoruz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum rektör ataması ve yeni fakülte kurulması kararını Meclis gündemine taşıdı.
Meclis'e soru önergesi sunan Barut, "Kayyum rektörün istifasını isteyecek misiniz? Derhal Boğaziçi Üniversitesi'nin yapısını bozacak yeni fakülte kararından vazgeçin. Gözaltına alınan ve tutuklanan öğrencileri serbest bırakın" dedi.
"ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"
Barut, "Ekonomik krizin yaşamı çok olumsuz etkilediği, üstüne Koronavirüs salgınının tüm yıkıcı etkileriyle sağlığımızı ve bütün toplumsal yaşamımızı tehdit ettiği bugünlerde Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili yaşanan gelişmeleri üzülerek takip ediyoruz" diye konuştu.
"BU YANLIŞTAN VAZGEÇİN"
Boğaziçi Üniversitesi'nin Türkiye'nin gururu olduğunu ifade eden Ayhan Barut, şunları kaydetti:
"Ülkemizin en başarılı öğrencilerinin eğitim gördüğü, kendine özgü kültürü ve geleneği bulunan, uluslararası alanda tanınırlığı çok yüksek olan, ülkemizin gururu Boğaziçi Üniversitesi'ne liyakat gözetilmeden, tek adam anlayışıyla rektör atanarak müdahale edildi. AKP'den milletvekili aday adayı olan birisinin rektör olarak atanmasına öğrenciler ve akademisyenler haklı olarak demokratik tepkilerini ortaya koydu. Boğaziçi Üniversitesi'nin kültürü, gelenekleri ve doğasına aykırı olan kayyum rektör tartışmaları sürerken, gece yarısı operasyonuyla Hukuk ve İletişim Fakülteleri açılması kararı alındı. Bu anlayış gururumuz olan Boğaziçi Üniversitesi'nin öğretim ve eğitim kadrosuna yönelik müdahaledir. Siyasi kaygılarla üniversitenin yapısını değiştirmeye yönelik bu yanlış adımdan vazgeçilmesi gerekiyor. Eğer bu anlayıştan vazgeçilmezse yarın başka üniversitelere de aynı yöntemle müdahale edilir, üniversitelerimizin yapısı siyasi iktidarın keyfine göre değiştirilebilir. Kadrolaşma isteği ve siyasi ihtiras ülkemizin ve üniversitelerimizin yararına değildir. Tüm bu nedenlerle AKP iktidarını sorumluluk duygusuyla göreve çağırıyoruz. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum rektör ve yaşanan gelişmelere tepki gösteren öğrencilere yönelik baskı, gözaltı ve tutuklamaların sona ermesini istiyor, şiddetten uzak biçimde sadece demokratik hakkını kullanan öğrencilerin rahat bırakılmasını talep ediyoruz"
"REKTÖR İSTİFA EDECEK Mİ?"
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e sunduğu önergede şu sorulara yanıt arandı:
"1- Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan ve 'kayyum' olarak nitelenen rektör atamasıyla ilgili başlayan bu olumsuzlukların sona ermesi için rektörün istifasını isteyecek misiniz?
2- Boğaziçi Üniversitesi'ne Hukuk ve İletişim Fakülteleri kurulmasına dair karar hangi ihtiyaç üzerine alınmıştır? Üniversite yönetimi ve akademik camianın böyle bir talebi olmuş mudur?
3- Ülkemizde iletişim ve hukuk alanında fazlasıyla fakülte bulunduğu gerçeğinden hareketle Boğaziçi Üniversitesi'nin öğretim kadrosuna ve üniversitenin yapısına etki edecek bu kararlardan vazgeçmeyi düşünüyor musunuz?
4- Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni fakülte açma kararıyla, ataması tepkilere yol açan rektörün üniversite yönetimi için elinin rahatlatılmak istendiği iddiaları doğru mudur?"
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