Melih Bulu'nun hiçbir soruya yanıt verememesi üzerine öğrenciler kayyım rektöre sırtını döndü
Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektörlüğe atanan Melih Bulu'ya yönelik protestosu devam ediyor.
Melih Bulu, protesto gösterilerine devam eden öğrencilerin arasına karışarak onlarla konuşmaya başladı.
Öğrencilerin “İstifa edecek misiniz?” sorusuna net bir yanıt veremeyen, üniversitenin birçok paydaşı olduğunu söylemekle yetinen Prof. Dr. Melih Bulu’ya öğrenciler, “Bu okulda sizi isteyen tek kişi Cumhurbaşkanı” karşılığını verdi.
"SEÇİMİ SAVUNUYORUM"
Öğrencilerin ‘’Neden okulda polis var?’’ sorusuna da ‘’Güvenlik personelimizi yaraladınız’’ iddialarında bulundu. ‘İşletmeciyim’ diyen Bulu’ya öğrenciler, ‘’Burası bir işletme değil’’ diyerek tepki gösterdi. Boğaziçili öğrencilerin istediği kadar protesto yaparlar.
Öğrenciler Bulu’ya ‘’Türkiye Cumhuriyeti’nin size verdiği yasal hakkı kullanın ve istifa edin’’ dedi. Bulu’nun öğrencilerin sorduğu soruların hiçbirine net olarak cevap verememesi dikkat çekti. Bulu "Seçimi savunuyor musunuz?" sorusuna ‘’Seçimi savunuyorum’’ diyerek cevap verdi. Rektörlerin atandığını söyleyen Bulu, ‘’Kanunu değiştirmek istiyorsanız siyasete gireceksiniz’’ diye konuştu.
Öğrenciler "Biz demokrasi istiyoruz, seçim istiyoruz," dediğinde ise Melih Bulu, daha önce başka üniversiteleri de yönettiğini söyledi.
"SİZ DE BAKANLAR GİBİ YAPIN"
Öğrenciler, Melih Bulu'ya çağrı yaparak, "Gelin hep birlikte fotoğraf çekilelim, istifa mektubunuzla bakanlarımız gibi Instagram'dan paylaşın" dedi.
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