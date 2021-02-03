Melih Gökçek'in zengin ettiği şirkete milyarlarca liralık bir ihale daha!

03 Şubat 2021 Çarşamba, 11:16

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın milyarlarca liralık metro hattı ihalesi yine yabancıya gitmedi. İhalenin verildiği iş ortaklığında yer alan iki şirketin sahibi ise kamuoyunun yakından tanıdığı isimler çıktı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 27 Ekim 2020 tarihinde “Bursa Emek- Şehir Hastanesi Metrosu” için bir ihale düzenledi. “Bursa Emek-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri” adı altında düzenlenen ihalenin sonucu ise 27 Ocak'ta açıklandı. İhalenin 1 milyar 607 milyon TL’ye Söğüt İnşaat ve Taşyapı İnşaat İş Ortaklığı’na verildiği belirtildi. İmzalanan sözleşmeyle metro inşaatın dört yılda tamamlanması istendi.

Milyarlarca liralık ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21\B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle düzenlendi.

GÖKÇEK, MİLYARLARCA LİRALIK İHALE VERDİ

Metro ihalesini alan iş ortaklığındaki iki şirketten biri olan Söğüt İnşaat’ın yıldızı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) eski başkanı AKP'li Melih Gökçek döneminde hızla parladı. Gökçek döneminde ABB’nin gerçekleştirdiği çok sayıda ihaleyi Söğüt İnşaat aldı. Söğüt İnşaat’ın AKP’li Gökçek döneminde ABB’den aldığı sadece 8 ihalenin güncel değeri 12,3 milyar TL’yi buluyor

DOLMUŞÇULUK YAPARKEN YOLU GÖKÇEK İLE KESİŞTİ

Ankara’da hemen her belediye ihalesinde ismi öne çıkan Söğüt İnşaat’ın sahibi ise Mustafa Akan. Ankara’da dolmuşçuluk yaparken yolu Melih Gökçek ile kesişince kaderi değişen Mustafa Akan’ın şirketi Söğüt İnşaat’a ABB Belediye Meclisi kararları ile çok sayıda haksız emsal artışı da sağlandı. Belediyeden milyonlarca liralık arsa ihaleleri alan şirket, Gökçek döneminde belediyenin içme suyu, kanalizasyon ve asfalt ihalelerinin büyük çoğunluğunu aldı. Söğüt İnşaat, belediyeden aldığı ihalelerle sermayesini katlayarak artırdı.

17-25 ARALIK'TA GÖZALTINA ALINDI

Milyonlarca liralık ihalenin verildiği iş ortaklığı içerisinde yer alan bir diğer şirke ise Taşyapı İnşaat. Şirketin sahibi Emrullah Turanlı ise 17 -25 Aralık operasyonunda da gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. Turanlı, elemanlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinin sonucunda gözaltına alındığını ifade ederek, "Bana isnat edilen suç, iki işimle ilgili kendim ve elemanlarımla yaptığım görüşmelerin takibidir. İmarlı arazilerimin ruhsat almak için takip ettiğimiz işlerle ilgili olarak takibe takılmışız” demişti.