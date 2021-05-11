Meliha İsmailoğlu yeniden Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Spor Kulübü, iki sezondur Vakıfbank forması giyen Meliha İsmailoğlu’nu transfer ettiklerini duyurdu.
Önümüzde ki sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Vakıfbank’ın başarılı hücum oyuncusu Meliha İsmailoğlu’nu kadrolarına kattıklarını açıkladı.
Sarı- lacivertli ekip, deneyimli smaçörü kadrosuna kattıklarını resmî sitesinden yaptıkları şu açıklamayla duyurdu:
“Kulübümüzün 2014-2017 yılları arası başarılarında imzası bulunan Meliha İsmailoğlu’na Sarı Lacivertli ailemize yeniden hoş geldin diyor, çubuklu ile başarılar diliyoruz.”
Meliha İsmailoğlu görev aldığı takımlarla birlikte 2016-2017 Sultanlar Ligi Şampiyonluğu, 2015-2016 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü,2015-2016 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu, 2015-2016 Sultanlar Ligi İkinciliği, 2014-2015 Türkiye Kupası Şampiyonluğu, 2014-2015 Sultanlar Ligi Şampiyonluğu ve 2014-2015 Türkiye Süper Kupa İkinciliği elde etmiş, bireysel olarak 2009 ve 2011 yıllarından Bosna Hersek'te Yılın Voleybolcusu seçilmişti.
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