Meliha İsmailoğlu yeniden Fenerbahçe'de

11 Mayıs 2021 Salı, 16:18

Önümüzde ki sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Vakıfbank’ın başarılı hücum oyuncusu Meliha İsmailoğlu’nu kadrolarına kattıklarını açıkladı.

Sarı- lacivertli ekip, deneyimli smaçörü kadrosuna kattıklarını resmî sitesinden yaptıkları şu açıklamayla duyurdu:

“Kulübümüzün 2014-2017 yılları arası başarılarında imzası bulunan Meliha İsmailoğlu’na Sarı Lacivertli ailemize yeniden hoş geldin diyor, çubuklu ile başarılar diliyoruz.”

Meliha İsmailoğlu görev aldığı takımlarla birlikte 2016-2017 Sultanlar Ligi Şampiyonluğu, 2015-2016 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü,2015-2016 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu, 2015-2016 Sultanlar Ligi İkinciliği, 2014-2015 Türkiye Kupası Şampiyonluğu, 2014-2015 Sultanlar Ligi Şampiyonluğu ve 2014-2015 Türkiye Süper Kupa İkinciliği elde etmiş, bireysel olarak 2009 ve 2011 yıllarından Bosna Hersek'te Yılın Voleybolcusu seçilmişti.







