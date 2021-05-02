Melike Şahin, Times Meydanı’nda!

02 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

Farklı ülkelerden yüzlerce kadın sanatçının yer verildiği EQUAL projesinin Türkiye listesinin ilk kapak sanatçısı ise Melike Şahin oldu.

Şahin, dünya çapında birçok kadın müzisyenle birlikte New York Times Meydanı’ndaki tanıtım alanlarında Türkiye’den dünyaya sesleniyor. EQUAL Türkiye listesinde, sözlerinde Mabel Matiz’in de imzası olan Nasır parçası bulunuyor.