Melike Şahin, Times Meydanı’nda!
Spotify’ın, kadın müzisyenlerin seslerini yükseltmek ve her alanda olduğu gibi müzik sektöründe de var olan eşitsizlikle savaşmak için oluşturduğu EQUAL projesi duyuruldu.
Farklı ülkelerden yüzlerce kadın sanatçının yer verildiği EQUAL projesinin Türkiye listesinin ilk kapak sanatçısı ise Melike Şahin oldu.
Şahin, dünya çapında birçok kadın müzisyenle birlikte New York Times Meydanı’ndaki tanıtım alanlarında Türkiye’den dünyaya sesleniyor. EQUAL Türkiye listesinde, sözlerinde Mabel Matiz’in de imzası olan Nasır parçası bulunuyor.
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