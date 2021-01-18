Melike Şahin'den ilk solo albüm: 'Merhem'

18 Ocak 2021 Pazartesi, 10:55

"Tutuşmuş Beraber", "Deli Kan", "Geri Ver" gibi parçalarıyla tanınan Melike Şahin'in ilk solo albümü "Merhem" şubatta dinleyiciyle buluşacak.

Albümden yayımlanacak ilk tekli "Uykumun Boynunu Bükme" ise, 22 Ocak'ta tüm dijital platformlarda yer alacak.

Söz ve bestesi Melike Şahin’e, düzenlemesi ise Selda Bağcan’la çalışmalarından da tanınan, Boom Pam’in kurucusu Uri Brauner Kinrot’a ait.

Parça Diva Bebe Records & Gülbaba Records etiketiyle yayımlanacak.

Sanatçının albüm vokal kayıt sürecinde çekilen görüntüleriyle hazırlanan ve yönetmenliğini Melih Kun'un üstlendiği klibi de 22 Ocak itibariyle yayında olacak.