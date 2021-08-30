Melisa Ercan İtalya’da şampiyon
Melisa Ercan, İtalya’da bu sene 38’incisi düzenlenen ITF Junior’ın J2 düzeyindeki Salsomaggiore turnuvasında şampiyonluk elde etti.
Milli tenisçi Melisa Ercan, İtalya’da bu sene 38’incisi düzenlenen, geçmiş yıllarda Alexander Zverev, Matteo Berrettini, Belinda Bencic gibi başarılı tenisçilerin şampiyonluk yaşadığı ITF Junior’ın J2 düzeyindeki Salsomaggiore turnuvasında şampiyonluk elde etti.
İtalya’da düzenlenen ITF Junior’ın J2 düzeyindeki Salsomaggiore turnuvasında 15 yaşındaki milli tenisçi Melisa Ercan, şampiyon oldu. Ercan, Salsomaggiore J2 turnuvasının finalinde karşılaştığı Alman tenisçi Joelle Lilly Sophie Steur’u 6-1, 4-6, 6-4 yenerek J2 seviyesindeki ilk şampiyonluğuna ulaştı. Dünya tenisine yön veren tenisçilerin derece aldıkları Salsomaggiore turnuvasına geçtiğimiz 38 yılda katılanların 36’sı dünya sıralamasında ilk 10’a girdi ve bunlardan 4’ü bu turnuvada şampiyonluk yaşamıştı.
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