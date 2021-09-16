Memleket Partisi lideri İnce, basın mensuplarıyla bir araya geldi

16 Eylül 2021 Perşembe, 04:00

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, son günlerde kamusal yaşam ve siyasete ilişkin dinsel söylemlerde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a sert tepki gösterdi. İnce, “Laiklik can damarımızdır. Muhafazakâr insanlar istemiyor diye fikrimizi mi söylemeyeceğiz? Çıkar cüppeyi, tak rozeti, gir siyasete” dedi. İnce, aday tartışmaları konusunda ilk turda her parti liderinin aday olması gerektiğini, bunun seçime katılımı artıracağını söyledi. İnce, “Artık yorgun Erdoğan’ı göndereceğiz. Ben tabii ki adayım. Seçim ikinci tura kalırsa buna ve birçok konuda ne yapacağımıza parti içi referandumla karar vereceğiz” ifadelerini kullandı.

‘ÜYELERE SORACAĞIZ’

İnce, partisinin önümüzdeki cumartesi günü yapılacak olan 1. olağan kurultayı öncesinde medya temsilcileriyle görüştü. Kurultayın ardından Anadolu yollarına düşeceklerini, memleketin en uzak köşelerine varana kadar karış karış dolaşacağını belirten İnce, “Kılıçdaroğlu, Akşener ayrı ayrı aday olmalılar. Muharrem İnce de ayrı aday olmalı. HDP aday çıkarmalı. Aday sayısı ne kadar olursa katılım o kadar yüksek olur. Buna rağmen Erdoğan birinci turda yüzde 51 alıyorsa zaten yapacak bir şey yok. Çatı adayla seçime gidilmesi katılımı düşürecektir. Çatı adayı mutlaka bir kesim beğenmeyecektir, o da sandığa gitmeyecektir. Galibiyet isteniyorsa çok aday olmalı” dedi. İnce, baskın bir seçim öngörmediğini, 2022’nin sonbaharından önce bir seçim olmayacağını kaydetti.

Kurultayda tek genel başkan adayının kendisi olduğunu, yaklaşık 13 bin üyenin seçime katılacağını belirten İnce, “İlk hedefimiz üye sayımızı 100 bin üzerine çıkarmak. 100 bin üye ile Cumhurbaşkanlığı adaylığını düşünüyoruz. Delege ağalığına son veriyoruz, üyeler belirliyor” dedi. Muhalefet ve iktidarın birbirinin kopyası olduğunu savunan İnce, “Biz milletimize ‘Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket’ diyoruz. Biz parti içi referandum yapacağız. Tartışmalı konularda üyelerimize soracağız. ‘Şu partiyle ittifak kuracağız’ diye üyelere soracağız. Tabana dayalı siyaset yapacağız. Şu an genel başkanlığa aday adayıyım” değerlendirmesini yaptı.

İnce, Millet İttifakı’nın parlamenter sistem vaadiyle seçime gittiğini, kendilerinin bir önerisi olup olmadığı yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

“Dünyada cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye bir şey yok. Yine dünyada güçlendirilmiş parlamenter sistem diye de bir şey yok. Önemli olan güçler ayrılığıdır bir sistemde, adına takılmayın. Güçler ayrılığı varsa o sistem doğru bir sistemdir, değilse doğru sistem değildir. Türkiye’de güçler ayrılığı yok, tek güç var. Sistemin adıyla değil özüyle uğraşıyorum, güçler ayrılığı olursa onu destekleyeceğiz.”

‘CÜPPESİNİ ÇIKARSIN’



İnce, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın açıklamalarına sert tepki göstererek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Diyanet İşleri Başkanı Saray’ın şeyhülislamıdır. Bu adam siyaset yapıyor. Kimsiniz siz, dinin sahibi misiniz? Camiye alınacaklar, alınmayacaklar... Namazı kılınacaklar kılınmayacaklar... Efendim, muhafazakar insanlar kızar. Kim kızarsa kızsın. Canına okuyorlar sistemin. Fetvalarla yönetiliyor ülke. Korkak davranmaya gerek yok. Laiklik can damarımızdır. Sinir uçlarıyla oynamamak lazım. Bahçeli ile pek anlaşamayız ama bu konudaki açıklamasını çok yerinde buldum. Çıkar cüppeni siyasete gir. Diyanet İşleri Başkanı’nın bu kadar işin içinde olması, bu kadar siyaset arenasının içinde olmasından rahatsızlık duyuyorum. Dinimize zarar veriyor, yıpratıyor.” İnce, Kürt sorununu nasıl çözeceklerinin sorulması üzerine, “Kürt sorunu var mı, var. Biz Oslo’da gizli kapaklı yapılan toplantılarla değil, herkesin gözü önünde demokratik ve evrensel değerlerle çözceğiz” diye konuştu.