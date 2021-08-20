Memleket Partisi Sözcüsü Usluer: "Bütün ülke dilini yutmuş, yazık..."

Memleket Partisi Sözcüsü Gaye Usluer, emekli generallere yönelik '28 Şubat' tutuklamalarına tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
20 Ağustos 2021 Cuma, 17:23
Memleket Partisi Sözcüsü Usluer:
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Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 28 Şubat davasında "darbeye teşebbüs" suçlamasıyla 14 emekli generale verilen müebbet hapis cezalarını onamasının ardından sanık avukatlarının infaz erteleme talepleri reddedildi.

Cezaların kesinleşmesiyle birlikte haklarında yakalama kararı çıkarılan emekli generaller tutuklanarak cezaevlerine konuldu.

Birçoğunun yaşı 80'in üzerinde olan emekli generallerin tutuklanmasına Memleket Partisi'nden tepkiğ geldi. Partinin sözcüsü Gaye Usluer, Twitter hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"Sivas Katliamı'nın sorumluları yaşları nedeniyle cezaevine konulmazken, rahmetli Erbakan’ın cezası yaşı nedeniyle ev hapsine döndürülürken, dün yaşları 80’in üzerinde emekli generaller cezaevine konuldu. Bütün ülke dilini yutmuş. Konuşan yok. Görüş bildiren yok. Yazık…"

İşte Usluer'in paylaşımı:


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