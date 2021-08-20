Son dakika... '28 Şubat'ta 3 tutuklama kararı daha

Son dakika gelişmesi... 28 Şubat davasında haklarında yakalama kararı çıkarılan, Aydan Erol, İlhan Kılıç ve Kenan Deniz infaz savcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)
20 Ağustos 2021 Cuma, 16:18
Son dakika... '28 Şubat'ta 3 tutuklama kararı daha
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