Son dakika... '28 Şubat'ta 3 tutuklama kararı daha
Son dakika gelişmesi... 28 Şubat davasında haklarında yakalama kararı çıkarılan, Aydan Erol, İlhan Kılıç ve Kenan Deniz infaz savcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
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