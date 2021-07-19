Memphis Depay Barcelona'ya indi
İspanya devinin yeni transferi Memphis Depay, Barcelona'ya indi
La Liga ekiplerinden Barcelona'nın yeni gözdesi Memphis Depay, Barcelona'ya indi.
İspanya devinin Hollandalı transferi Memphis Depay'ın gelecek günlerde takımla birlikte antrenmanlara başlaması bekleniyor.
Lyon ile sözleşmesi biten ve bonservissiz olarak Barcelona'nın yolunu tutan Depay, geçtiğimiz sezon 40 maçta 22 gol, 12 asistlik performans sergiledi.
Barcelona, Memphis Depay'ın Barcelona'ya geldiği sosyal medyadan şu paylaşımla duyurdu:
¡@Memphis ya está en Barcelona!— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 19, 2021
#MemphisCuler pic.twitter.com/vLGgO1B7Mf
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