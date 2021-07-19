Memphis Depay Barcelona'ya indi

İspanya devinin yeni transferi Memphis Depay, Barcelona'ya indi

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2021 Pazartesi, 16:14
Memphis Depay Barcelona'ya indi
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La Liga ekiplerinden Barcelona'nın yeni gözdesi Memphis Depay, Barcelona'ya indi.

İspanya devinin Hollandalı transferi Memphis Depay'ın gelecek günlerde takımla birlikte antrenmanlara başlaması bekleniyor.

Lyon ile sözleşmesi biten ve bonservissiz olarak Barcelona'nın yolunu tutan Depay, geçtiğimiz sezon 40 maçta 22 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

Barcelona, Memphis Depay'ın Barcelona'ya geldiği sosyal medyadan şu paylaşımla duyurdu:



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