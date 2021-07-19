Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki 3. ön eleme rakibi belli oldu

Sivasspor'un Konferans Ligi’nde 3. eleme turundaki rakibi belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2021 Pazartesi, 15:18
Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki 3. ön eleme rakibi belli oldu
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Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi’nde 3. eleme turundaki rakibi belli oldu.

Sivasspor,  2. ön eleme turunda Petrecub’a karşı ilk maçını 22 Temmuz'da deplasmanda, rövanş maçını ise 29 Temmuz'da Sivas'ta oynayacak.

Sivasspor, Petrocup'ı mağlup etmesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Batumi-BATE Borisov karşılaşmasının galibi ile mücadele edecek.



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