Memur konfederasyonları, enflasyonla eriyen maaşlar için harekete geçti
İlk dört ayda yüzde 5.45 olan enflasyon, memur ve memur emeklisine yapılan yıllık yüzde 6’lık zammı yakaladı. Memur seyyanen zam istiyor.
İki yılın zirvesine çıkan enflasyon memur ve memur emeklilerine yapılan zamları neredeyse sıfırladı. İlk dört ayda yüzde 5.45’i bulan enflasyon, yıl için verilen yüzde 6’lık zammı yakaladı. Memur konfederasyonları hükümetten acilen ek zam ve bayram ikramiyesi istiyor.
Hakem kurulu tarafından memur ve memur emeklilerine bu yılın ilk yarısı için yüzde 3 toplusözleşme zammı verilmişti. 4. ayda memur ve emeklinin yüzde 2.45 oranında enflasyon farkı oluşmuş durumda. Konfederasyonların talepleri şöyle:
SEYYANEN ZAM TALEBİ
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 4. ayda enflasyon, maaş ve ücretlere yapılan yıllık yüzde 6’lık artış oranına ulaştı. İşveren ve hakemin 2019 Ağustosu’nda esas aldığı enflasyon hedefi ve tahmin, artık seyyanen zam ile tazmin gerekçesidir. Enflasyon karşısında yenilmeye, ezilmeye son vermek, seyyanen zam teklifimizi, oranı güncelleyerek gerçekleştirmek verilmiş sözlerin/adaletin gereğidir.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci: Enflasyon maaş zamlarını ikiye katlamıştır. Yılın daha 4. ayında sadece enflasyon kaynaklı erime aylık ortalama 118 TL’ye tekabül etmektedir. TCMB yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12’nin üzerinde belirlemektedir. Bu da en iyi ihtimalle memur ve emeklilere verilen maaş zammının gerçekleşen enflasyonun yarısı kadar bile olmayacağını göstermektedir.
KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik: Enflasyona göre maaş zammı “sıfır” zam demektir. Yıllardır enflasyon da kur artışı da kredi faizlerinin artırılması da hep emekçileri vurmaktadır. İşçiye açlığı reva görenler kendileri için “huzur hakkı” adı altında çift dikiş maaş alanlar, 3 milyon kamu emekçisinin, 2 milyon kamu emekçisi emeklisinin, 3 ay daha yüzde 3 maaş zammı ile yetinmesini bekliyor.
‘EN AZ YÜZDE 30 ZAM’
Birleşik Kamu-İş Genel Başkan Mehmet Balık: TÜİK, sepet oyunlarıyla enflasyonu eksik hesaplamaktadır. Araştırmamıza göre dört aya temel gıda fiyatları yüzde 11.7 oranında arttı. Yıllık artış yüzde 29.7 oranında. Açlık sınırının 3 bin 400 lirayı geçtiği bir ortamda, ekonomik kriz ve salgının ağır şartlarında asgari yaşam mücadelesi veren kamu emekçilerine “enflasyon farkı veriliyor” denilmesini kabul etmiyoruz. En az yüzde 30 oranında zam yapılmalıdır.
BASK Genel Başkanı Bayram Zengin: Yetkili sendikaları, toplusözleşmenin revize edilmesi ve kayıpların karşılanması için görevlerini yapmaya çağırıyoruz. Toplusözleşmeler ile sağlanan diğer ikramiye ve sosyal haklar hariç kamu işçilerine 1956 yılından beri her yıl 4 kez ödenen ilave tediyenin (ikramiye) memurlara da ödenmesini istiyoruz.
ENFLASYONDA ARTIŞ BASKISI GÜÇLÜ
Merkez Bankası nisanda zirveye çıkan enflasyonla ilgili fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı. Değerlendirmede gıda dışındaki ana kalemlerde yıllık enflasyon yükselirken, tüketici enflasyonundaki artışa en belirgin katkının enerji grubundan geldiği belirtildi. Ayrıca “Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskılar güçlenerek devam etti” denilerek “Yurtiçi üretici fiyatları yüzde 4.34 yükselirken, yıllık enflasyon 3.97 puan artarak yüzde 35.17’ye ulaştı. Üretici fiyatlarındaki baskı güçlenerek devam ediyor” yorumu yapıldı.
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